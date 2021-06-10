К нему не заросла народная тропа

6 июня в сквере Пушкина на Центральной набережной Алушты состоялась встреча, посвященная 222 годовщине со Дня рождения великого русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. Организатором встречи выступил Алуштинский горком КПРФ.
Открыла мероприятие первый секретарь Алуштинского горкома КПРФ Алла Шавель. Она поздравила присутствующих с открытием XIV Международного фестиваля «Великое русское слово», приуроченного ко Дню рождения Пушкина и Международному дню русского языка, познакомила с программой фестиваля в Крыму. Фестиваль продлится с 7 по 12 июня.
Вела встречу заслуженный работник культуры АРК, пушкинист, автор книги «Мой Пушкин» Диана Иосифовна Харитонова. Прозвучали стихи Пушкина в исполнении молодого поколения. Неоднократный участник Пушкинских чтений, алуштинец, ныне учащийся Ялтинского колледжа Евгений Акрытый прочел свое любимое стихотворение «Редеет облаков летучая гряда». А совсем юная девчушка, гостья города — отдыхающая с мамой и братиком, москвичка, землячка поэта (Пушкин родился в Москве) Машенька Некрасова прочла «У Лукоморья». Далее свои стихи, посвященные Пушкину и Крыму, читала Диана Харитонова. В финале она исполнила авторскую песню о столице нашей родины — Москве.
В завершение мероприятия Алла Шавель прочла четверостишье из стихотворения Ольги Харитоновой.
Я призываю: берегите
Язык литературный наш.
Наследье Пушкина цените:
Он современен и сейчас.
К памятнику поэту были возложены цветы. В их числе традиционные две розы — красная и желтая — в память о поэме «Бахчисарайский фонтан».
В мероприятии приняли участие алуштинцы и гости города-курорта, среди них итальянцы, один из которых Антонио — наш друг, неоднократно посещающий горком во время пребывания в Алуште.
Пресс-служба Алуштинского ГК КПРФ