Перстни любви

День рождения Александра Сергеевича Пушкина отмечается 6 июня. Жизнь и творчество гения русской литературы бесценны для нас, особенно то, что связано с его пребыванием в Крыму летом 1920 года. Тогда он приехал на отдых вместе с семьей героя Отечественной войны 1812 года генерала Н. Н. Раевского. В Гурзуфе Пушкин, по собственному признанию, провел «счастливейшие минуты жизни», а в 1836 году назвал Крым «Колыбелью романа «Евгений Онегин».
Несомненно, здесь же истоки его самой романтической поэмы «Бахчисарайский фонтан», навеянной легендой о безумной любви хана Крым-Гирея и личными впечатлениями от посещения Ханского дворца.
Кто же она, вдохновительница пленительного произведения поэта?
По мнению Л. Гроссмана — это была Софья Потоцкая (в замужестве Киселева), жившая летом 1820 года в Гурзуфе в имении своей матери. Именно имя Потоцкой услышал Пушкин в легенде, поведанной ему еще в Петербурге.
«Радуюсь, что мой Фонтан шумит, — писал Пушкин А. А. Бесстужеву 8 февраля 1924 года. — Я суеверно перекладывал в стихи рассказ молодой женщины».
Но Пушкин создал в поэме два образа: Марию — носительницу небесного идеала и Зарему — олицетворение страсти. (Кстати, Венера по-татарски — Заре).
Чью тень, о други, видел я?
Скажите мне: чей образ нежный
Тогда преследовал меня,
Неотразимый, неизбежный?
Марии ль чистая душа
Являлась мне, или Зарема?
Носилась ревность дыша
Средь опустевшего гарема?
Я помню столь же милый взгляд
И красоту еще земную,
Все думы сердца к ней летят
О ней в изгнании тоскую…
О ком тосковал Пушкин, охраняя в то же время от чужого взора тайну своего сердца, утаенную любовь, как принято называть ее.
Большинство исследователей считают, что это жена графа Воронцова Елизавета Ксаверьевна (в девичестве Браницкая).
После того как Пушкина перевели из Кишинева в Одессу в канцелярию Воронцова, он был завсегдатаем ее салона; его юмор, энергия, творчество импонировали графине, она его опекала, знала или догадывалась, что в Крыму у него кто-то есть, куда он стремится.
Когда Воронцов собрался в Крым, она включила Пушкина в список свиты, но граф его вычеркнул. А когда он же отправил поэта в ссылку в Михайловское, Елизавета Ксаверьевна подарила Пушкину перстень с сердоликом (по поверью сердолик — символ верности в любви) с надписью на камне «Умножающий радость» работы караимского мастера.
Пушкин дорожил перстнем и посвятил перстню, т. е. Воронцовой стихотворение «Талисман». Но известно, что поэма была закончена еще в Кишиневе до переезда Пушкина в Одессу.
Интересна версия малоизвестного русского мыслителя Д. С. Дарского, который в своей работе «Три любви Пушкина», обнаруженной в Центральном госархиве литературы и искусства утверждает, что Пушкин тосковал по Анне Ивановне Султан-Крым-Гирей, сестре известного в Крыму миссионера, открывшего в 1829 году столицу скифов Неаполь-Скифский, Александра Ивановича Султан-Крым-Гирея. Бульвар Франко в Симферополе носил его имя до революции 1917 года. Анна Ивановна сопровождала семью Раевского в качестве воспитательницы его дочерей, т. к. получила в Петербурге прекрасное образование. Дарский считает, что Пушкин и она полюбили друг друга и в гроте, как бы внутреннем пространстве фонтана, она подарила ему в качестве залога вечной любви талисман с прямо читаемой надписью из Корана на сердолике.<...>
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Евгений Добросердов, экскурсовод
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