КПРФ — нет антинародным законам

Крымские коммунисты не поддерживают
предлагаемые законопроекты QR‑дискриминации
Комитетами Крымского республиканского отделения КПРФ и Симферопольского отделения КПРФ организован сбор подписей с целью не допустить принятия антинародных нормативных актов, допускающих введение QR-кода. Депутаты Госсовета РК от КПРФ Сергей Богатыренко и Илья Донченко направили обращения граждан по вопросу неподдержки законопроектов по QR‑кодам председателю Госсовета Крыма и председателю комитета по законодательству.
Свердловские коммунисты потребовали проверить работодателей, которые отстраняют сотрудников без QR‑кода
Свердловчан массово отстраняют от работы без сохранения заработной платы из-за отсутствия прививок от коронавируса.
Сотрудникам АО «Кировоградской завод твердых сплавов» угрожают отстранением от работы без сохранения заработной платы, причем тем категориям работников, которые не входят в соответствующий перечень Главного государственного Санитарного врача Свердловской области.
В Новоуральске ситуация зашла еще дальше. Руководством МБУ «Новоуральский расчетно-информационный центр» уже изданы приказы по отстранению работников, вопреки предписаниям действующего законодательства.
При этом, согласно Федеральному закону № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» санврачи могут выносить мотивированные постановления об отстранении от работы лиц, которые являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний.
Однако сотрудников ОАО «Объединенная теплоснабжающая компания», УФПС Свердловской области АО «Почта России», МАДОУ детский сад № 1 «Страна Детства» отстранили без подтверждения того, что они являются носителями возбудителей инфекционных заболеваний. В результате люди остались без возможности продолжать трудовую деятельность и получать заработную плату.
Пострадавшие люди обратились к местному депутату-коммунисту, Александру Ивачеву, который направил депутатский запрос главному государственному инспектору труда по Свердловской области с требованием принять меры по проведению проверки правомерности деятельности руководства указанных выше предприятий.
Красноярские депутаты КПРФ призывают не поддерживать QR‑законопроекты
После обращения депутатов-коммунистов из Красноярского городского Совета с призывом к краевому Заксобранию не поддерживать предлагаемые федеральными властями законопроекты о принудительном режиме QR‑кодов вакцинированного их товарищи по партии из фракции КПРФ в краевом парламенте выступили с открытым обращением к спикеру Законодательного собрания края с призывом не поддерживать QR‑законопроекты.
Краевые депутаты-коммунисты обращают внимание на негативные эффекты, которые могут стать реальностью в случае одобрения данных законодательных новелл: помимо нарушения целого ряда положений конституционных прав граждан, возможен дальнейший рост социальной напряженности в обществе, дополнительный удар по испытывающей длительные затруднения экономике страны и дальнейшее снижение уровня доверия к власти в целом.
Красноярские коммунисты призывают не забывать продолжать направлять обращения к депутатам Заксобрания края с требованием не поддерживать федеральные законопроекты о принудительном режиме предъявления QR‑кодов.
Тобольск против QR‑кодов
В Тобольске 5 декабря на площади Победы лево-патриотическими организациями города во главе с Коммунистической партией Российской Федерации проведен митинг против QR‑кодов.
Неравнодушные жители города выступили за отставку правительства РФ вместе с Голиковой, которая развалила систему здравоохранения и внедряет принудительную вакцинацию населения России и непопулярную у людей систему QR‑кодов, ограничивающих свободу передвижения.
В процессе митинга к участникам протестной акции присоединялись неравнодушные прохожие, велся сбор подписей против QR‑кодов.
По материалам kprf.ru