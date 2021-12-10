Коммунисты против QR‑кодов!

Обращение крымских коммунистов к депутатам Государственного Совета Республики Крым
Требуем не допустить принятия антинародных нормативных актов, допускающих введения QR‑кода.
В ближайшее время в стенах Государственного Совета Республики Крым будет рассматриваться законопроект № 17357–8 «О внесении изменений в Федеральный закон «О санитарно- эпидемиологическом благополучии населения» (ВВЕДЕНИИ QR-КОДОВ) и законопроект № 17358–8 «О внесении изменений в статью 107 Воздушного кодекса Российской Федерации (Порядке использования QR‑кодов на железнодорожном и авиатранспорте для междугородных и международных перевозок).
Данные изменения закона проводятся не в интересах населения, так как нарушают конституционные права граждан России, а именно:
1. Частью 2 статьи 55 Конституции Российской Федерации установлено, что «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».
2. Согласно части 1 статьи 27 Конституции Российской Федерации установлено, что «каждый, кто законно находится на территории Российской Федерации, имеет право свободно передвигаться, выбирать место пребывания и жительства», а в части 1 статьи 37 Конституции Российской Федерации закреплено, что «каждый имеет право свободно распоряжаться своими способностями к труду, выбирать род деятельности и профессию».
3. В статье 21 Конституции Российской Федерации установлено, что «Достоинство личности охраняется государством. Ничто не может быть основанием для его умаления», а в части 2 данной статьи Конституции указано, что «никто не может без добровольного согласия подвергнут медицинским, научным или иным опытам».
4. В части 5 статьи 76 Конституции Российской Федерации определено, что «Законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить федеральным законам».
5. Пункт 1 статьи 5 Федерального закона от 17.09.1998 года N157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней», которым устанавливается право граждан на отказ от профилактических прививок, а также положения части 2 статьи 11 указанного Федерального закона, определяют, что «профилактические прививки проводятся только при наличии информированного добровольного согласия на медицинское вмешательство гражданина».
6. Согласно части 1 статьи 24 Конституции Российской Федерации «сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускаются».
Поэтому требование предоставлять сертификаты (QR‑код) о вакцинации, предъявлять паспорт вместе с результатом ПЦР‑теста перед входом в кинотеатр, музей, кафе и т. д. нельзя считать законными.
Пока верстался номер, крымские депутаты от «Единой России» заочным голосованием, в пакете с другими законопроектами, протащили принятие данных законов, в угоду действующей власти. Позор таким «народным избранникам», которым плевать на мнение народа!