Коррупция по-крымски

Один не лучше другого
При этом в Республике Крым осваиваются огромные суммы бюджетных денег, которые даются РФ на улучшение жизни на нашем полуострове. Распределением этих денег тоже занимается руководство республики: все те же чиновники и начальники всех рангов. Любой государственный тендер на строительство, ремонт теплоцентралей, реставрацию зданий, ремонт машин выигрывается на конкурсе, где частные фирмы предлагают самые дешевые и выгодные государству условия выполнения заказов. Вроде бы все работы должны выполняться качественно, в срок и за малые деньги, но так ли бывает на самом деле? Почему все тендеры выигрываются российскими предприятиями с материка, а наши крымские предприниматели не могут выиграть тендер и получить заказ, гарантирующий рабочие места для крымчан? Почему наши чиновники и руководство Республики Крым не смогли добиться права решать все бюджетные проблемы освоения средств на улучшение жизни республики за счет привлечения только местных предпринимателей, которые бы обеспечили крымчан работой и которых намного легче контролировать?
Если власть у нас самая лучшая, честная, справедливая и порядочная, так почему же каждый год мы становимся свидетелями коррупционного скандала, связанного с именем очередного большого начальника представителя правящей партии «Единая Россия»?
Ранее, в феврале 2018 года, коррупционный скандал разразился в Бахчисарае, где возбуждены уголовные дела в отношении председателя Бахчисарайского городского совета Юрия Гуляева и главы администрации города Владимира Верховода, которые обвиняются в рейдерском захвате имущества акционеров частного предприятия, а также хищении бюджетных средств, выделенных на строительство водопровода и футбольный клуб «Бахчисарай». А в декабре 2015 года был арестован глава администрации Феодосии Дмитрий Щепетков и его заместитель Макар Макаров, которые занимались вымогательством у местных предпринимателей. Еще раньше, в августе, через неделю после назначения был задержан при получении взятки исполняющий обязанности главы администрации поселка Коктебель Сергей Падюков. Патриот партии «Единая Россия», глава администрации Черноморского района Крыма Сергей Володько так же, как и все вышеперечисленные чиновники из крымской администрации, был задержан по подозрению в растрате. Этот чиновник настоящий профессионал своего дела, до этого бывший самым честным и принципиальным, теперь оказался коррупционером. Уголовное дело против него возбуждено Главным следственным управлением СК РФ по Республике Крым по части 3 статьи 160 УК РФ (растрата вверенного имущества в крупном размере, совершенная с использованием своего служебного положения).
Впрочем, зачем вспоминать прошлое, тем более мы не знаем, как идут расследования по делам вышеперечисленных слуг народа и патриотов Крымской весны. Вроде обвинения выдвигались, но открытых судов не было, может быть эти работники администрации ничего криминального и не делали.
Культур-мультур и договоры
Теперь в руках у следователей оказалась одна из самых известных политиков полуострова — Арина Новосельская, еще совсем недавно министр культуры Республики Крым, теперь арестантка и подозревается в получении взятки в особо крупном размере. Скандал обещает быть очень громким. Тем более, что арест этой чиновницы проливает свет на то, как выигрываются в Крыму тендеры на освоение бюджетных денег.
Простые крымчане уже давно перестали удивляться вопиющему отсутствию культуры, профессиональных знаний и патриотизма у чиновников, назначаемых руководством Крыма на высокие начальственные должности в республике. Сами посудите, разве может министр культуры республики ругаться матом в прямом эфире, да еще на совещании у руководителя Республики Крым? А разве министр культуры не может запомнить, какое мифическое животное называется грифоном? Для какого жителя России предназначен придуманный А. Новосельской термин «орлолев», обозначающий милого сердцу каждого жителя Крыма мифического грифона? А недавний визит министра Арины Новосельской в День знаний в Симферопольскую школу-лицей им. А. С. Макаренко в платье из прозрачной белой кружевной ткани?
В России в каждой администрации висит циркулярное письмо, в какой одежде на работу могут приходить женщины госслужащие в Российской Федерации: шорты, мини-юбки, прозрачные платья и блузки женщинам госслужащим и чиновницам на работу носить нельзя
Видимо, для крымского чиновника высокого ранга такое поведение является нормой. Взял власть — гуляй всласть, чего уж там о жителях Крыма думать. За это высоких начальников в Крыму не арестовывают. Хотя, пока А. Новосельская не арестована, для нее судом принята мера пресечения — содержание в СИЗО, пока идет следствие. Против нее выдвинуто обвинение в получении взятки в 25 миллионов рублей (это средняя зарплата жителя Крыма за сто лет). За эту шалость А. Новосельская может оказаться в местах лишения свободы сроком на 15 лет. Якобы она оказывала помощь одной строительной компании в получении заказов на строительство театра кукол в центре Симферополя и контракт на реставрацию Воронцовского дворца в Алупке, на который государством в 2019 году было выделено «всего» 353 млн рублей. Строительная компания бралась отремонтировать кровлю из меди, инженерные сети, провести пожарный водопровод, заменить трубы водоснабжения и водоотведения, поставить новые лампы освещения в парке Воронцовского дворца. В 2020 году работы должны были быть полностью завершены.
Полная версия статьи в печатном номере газеты
П. И. Мельник
Подпишись и читай полностью
Подписной индекс издания в отделениях «Почты Крыма» – 30538.