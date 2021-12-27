Общественная палата поднимает плату

С подачи Министерства транспорта Крыма совет Общественной палаты РК одобрил предложение повысить с 2022 года тариф на перевозку пассажиров по городским и пригородным маршрутам до 20 рублей при безналичной и 25 рублей при наличной оплате. И это на фоне распоряжения главы РК об отмене бесплатного проезда для людей старше 60 лет, а также несоблюдения графика перевозок пассажиров, особенно в вечернее время.
Напомним, это та самая Общественная палата Республики Крым, которая давила на парламентариев, протаскивая закон о QR‑кодах, и на сайте которой написано, что она является одним из институтов гражданского общества, созданным с целью обеспечения взаимодействия власти и жителей региона.