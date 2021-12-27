Крымские таланты победили

По традиции для всех участников, кроме самого конкурса, была организована обширная программа с различными мастер-классами, играми, посещением бассейна и, конечно же, экскурсиями по Москве. Юные конкурсанты посетили Красную площадь, Поклонную гору, Воробъевы горы и другие интересные места столицы.
«Земля талантов» — замечательный конкурс! Благодаря ему я не только увидел Москву, а еще поучаствовал в мастер-классах и получил памятные подарки. Мне очень понравилась обстановка: мы были окружены заботой и вниманием, — делится впечатлениями от участия двенадцатилетний Георгий Купрашвили, который представил на конкурс стихотворение собственного сочинения. — Уверен, что все дети почувствовали себя и свои таланты нужными. А главное — поездка была абсолютно бесплатной. Это самое настоящее новогоднее чудо!»
Перед награждением участников состоялся гала-концерт, в котором приняли участие наиболее яркие номера конкурсной программы.
«По итогам конкурса Гран-при была удостоена представительница Симферополя София Кирсенко, исполнившая песню «Нежность». Лауреатами конкурса стали все его участники, что было впервые за 8 сезонов проведения конкурса, — отметил Александр Чернышев, организатор крымского этапа конкурса «Земля талантов. — Также хочется отметить ребят, которые впервые вышли на главную сцену «Земли талантов» — Леокадию Педан, Даниила Левдик, Савелия Чеберяк и поздравить их с прекрасным дебютом. Все участники вернулись домой уставшими, но счастливыми, переполненными яркими эмоциями и впечатлениями».
Комсомол Крыма персонально поздравил талантливого пионера Георгия Купрашвили: «Поздравляем с победой в масштабном конкурсе и желаем ему успехов в дальнейшей творческой и общественной деятельности! Комсомол Крыма гордится талантливым пионером!»
Кроме того, крымская делегация выразила искреннюю благодарность директору конкурса Надежде Воронцовой, а также членам оргкомитета Елене Слеповой и Александре Губановой за их не простой, но такой нужный труд, за чуткое отношение к каждому участнику, за яркие впечатления и дружелюбную обстановку!
Родители участников конкурса также не остались в стороне.
«Спасибо вам за круглогодичный труд, за организацию региональных туров, за возможность открывать с вами новые горизонты и темы для конкурса, которые не дают забыть историю нашей страны! Вы ведете за собой детей, подростков в правильном направлении! Спасибо!» — выразила личную благодарность организатору конкурса Екатерина Купрашвили.
Напомним, что финал Всероссийского конкурса детского и юношеского творчества «Земля талантов» состоялся в начале декабря в подмосковном доме отдыха «Снегири».
предоставлены
Александром Чернышевым и КРО ЛКСМ