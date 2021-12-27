Образование СССР — величайшее событие XX века

В. И. Ленин, как глава будущего первого в мире социалистического государства, еще в 1913 году был сторонником унитаризма, разделяя эту точку зрения с К. Марксом и Ф. Энгельсом. Он утверждал, что только сильное, крупное централизованное государство «есть громадный исторический шаг вперед от средневековой раздробленности к будущему социалистическому единству всех стран».
События 1917 года (с февраля по октябрь) показали, что больше нет единого государственного устройства России, нет царской России, нет империи. На ее территории возник целый ряд буржуазно-националистических правительств (Центральная Рада на Украине, казачьи круги на Дону, Тереке и в Оренбурге, Курултай в Крыму, национальные Советы в Закавказье и Прибалтике и др.). Все эти новообразованные территориальные «субъекты» стремились обособиться от центра. Угроза резкого сокращения территории социалистического государства, утрата надежд на скорую победу мировой революции, вынудили В. И. Ленина, вождя нашей большевистской партии, пришедшей к власти в России, пересмотреть свою точку зрения на ее государственно-территориальное устройство. Он становится сторонником федерализма, принципа права наций на самоопределение, что привлекло лидеров национальных движений.
Совместная борьба народов советских республик против внешних и внутренних врагов в годы Гражданской войны показала, что договорных отношений между ними, установившихся в первые годы советской власти, было недостаточно для восстановления хозяйства и дальнейшего социалистического строительства, для того чтобы отстоять свою государственную самостоятельность и независимость. Успешно развивать народное хозяйство было возможно только при условии объединения всех совместных республик в единое экономическое целое.
Союзное сотрудничество республик было особенно важно для тех нерусских народов, которым предстояло пройти путь от докапиталистических форм хозяйства к социализму. Образование СССР вытекало из наличия социалистического уклада в народном хозяйстве и из самой природы советской власти, интернациональной по своей сущности.
К 1922 году на территории Российской империи сложилось 6 республик: РСФСР, Украинская ССР, Белорусская ССР, Армянская ССР и Грузинская ССР. Во всех республиках развернулось массовое движение трудящихся за объединение в единое союзное государство. Единого мнения по вопросу о принципах создания союзного государства не было. Среди множества предложений и подходов, обсуждаемых в ЦК партии, выделялось два:
1. Идея автономизации, т. е, вхождения самостоятельных советских республик в РСФСР на правах автономии, предложенная И. В. Сталиным (с апреля 1922 г. Генеральный секретарь ЦК РКП(б) и поддержанная некоторыми другими партийными работниками, была отвергнута В. И. Лениным, а затем Октябрьским пленумом 1922 года ЦК РКП(б).
2. Идея ленинская. Он выработал принципиально иную форму объединения независимых республик. Владимир Ильич предложил создать новое государственное образование — Союз Советских Социалистических Республик, в который все советские республики вошли бы вместе с РСФСР на равных правах. Состоявшиеся в декабре 1922 года съезды Советов УССР, БССР, ЗСФСР, а также X Всероссийский съезд Советов признали современное объединение советских республик в единое союзное государство.
30 декабря 1922 г. в Москве открылся I съезд Советов СССР, который утвердил Декларацию об образовании Союза ССР. В ней были сформулированы основные принципы объединения республик: равноправие и добровольность вхождения их в Союз ССР, право свободного выхода из Союза и доступ в Союз новым советским социалистическим республикам. Съезд рассмотрел и утвердил Договор об образовании СССР.
Первоначально в Союз ССР вошли: РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР. Образование Союза ССР явилось триумфом ленинской национальной политики и имело всемирное историческое значение. Оно стало возможным благодаря Октябрьской революции, установлению диктатуры пролетариата и созданию социалистического уклада в экономике.
I съезд Советов избрал верховный орган власти Союза ССР — ЦИК СССР (председатели: М. И. Калинин, Г. И. Петровский, Н. Н. Нариманов и А. Г. Червяков). На 2 сессии ЦИК было сформировано правительство СССР — СНК СССР во главе с В. И. Лениным.
Ф. К. Багдасаров, секретарь Симферопольского ГО КПРФ по идеологической работе, кандидат в члены ЦК КПРФ, кандидат политических наук, доцент