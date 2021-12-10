Позор крымским единороссам!

На этой неделе Госсовет Республики Крым принял законопроекты о QR-кодах. Депутаты от «Единой России» без обсуждения, заочным голосованием, в пакете документов решили за всех крымчан, проигнорировав их обращения, письма, мнения против этих нововведений. Нужно полагать, что антинародные законы были приняты по указке московских кураторов ЕР.
К слову, для себя депутаты Государственной Думы решили не вводить фашистские ограничения по введению QR-кодов, заявив, что коллективный иммунитет в Госдуме зашкаливает. Становится очевидным, что уровень цинизма и сегрегации по отношению к народу у кнопкодавов от «Единой России» не просто зашкаливает, а становится официальной позицией всей правящей власти, которая стремиться разделить страну на господ и рабов, людей первого и второго сорта.
Коммунисты Крыма проголосовали против принятия этих законов и продолжают бороться за права и свободы граждан. Ведется сбор подписей и обращений на имя президента и депутатов Госдумы против принятия законов, противоречащих Конституции и здравому смыслу.