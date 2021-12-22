Виват, шальная императрица!

Наряду с затертыми до боли проблемами здравозахоронения, политическими, экономическими и межконфессиональными прениями, в отверженном международным сообществом санкционном Крыму, многострадальному народу Крыма досталась богом посланная украинопереемственная власть, которая с недавнего времени решила перенести нас в империалистическую эпоху, т.е. откинуть лет на 200 назад, переименовывая советские названия улиц и площадей, так прочно вошедших в нашу жизнь и ставшей фундаментальной основой будущего.
Наши родители помнят, как на главных улицах города Симферополя проходила их счастливая жизнь советского гражданина, гордившегося свое страной, своей Отчизной, своими непобедимыми предками.
Сколько песен советских спето, сколько фильмов хороших снято про счастливую нашу страну! Пусть мы жили небогато, но зато свободно без куар-кодов ходили в магазины,в цирк и театры, ходили в гости к соседям, делились куском хлеба, и что самое главное-делились частичкой своей души, сердечностью и любовью, воспитывали всем обществом своих детей, потому что они не чужие были, а наши. Жить в Советском Союзе было престижно и спокойно, быть советскими трудящимися-честь и достоинство для каждого гражданина СССР!
На сегодняшний день наши заботливые власти решили целенаправленно и усердно уничтожить советскую эпоху в Симферополе, а значит в последствии и во всем Крыму! Уничтожить наше советское прошлое, нашу светлую память, удалить, так сказать, обнулить от слова СОВСЕМ! Люди не чтущие своего прошлого-Иваны, родства не помнящие, управляемое стадо варваров, как принято нас называть на "светлом западе".
Те, кто пытается стереть с лица земли советскую эпоху, а значит и советского человека, очень сильно заблуждается в своих намерениях!
Для таких людей солнце встаёт в Вашингтоне, они четко выполняют заказ своего хозяина.
ЧелоВЕК, рождённый в СССР, обладает особым кодом, особым духовным иммунитетом против несправедливости. Советский человек имеет свою волю, свою стойкую жизненную позицию и готов самоотверженно её отстаивать! Вот это и является главной причиной уничтожения наРОДа.
Большевистская теория признавала всеобщие блага достоянием всего народа, тогда как капитализм стремиться обогатить только одного человека и его семью: помещика, барина и тп.
Исходя из всего вышесказанного, мы, крымчане, ТРЕБУЕМ:
-оставить прежние названия улиц советской эпохи, более того- дать одной из центральных улиц города название им
И.В.Сталина;
-установить в сквере Победы памятник главнокомандующему генералиссимусу И.В. Сталину;
-во всех городах Крыма увековечить память павших героев вечным огнем, установить памятники И.В. Сталину;
-в каждом городе в день его освобождения проводить памятные митинги с возложением цветов к вечному огню;
-памятный день освобожения сделать праздничным, выходным днём.
-прививать молодому поколению ответственность за память народа в школах и во всех учебных заведениях.
Мы хотим чтить наших героев, воздавать им хвалу за жизнь и свободу, и за Великую советскую Победу!!!
Олеся Обойчук (орфография и пунктуация автора сохранены)