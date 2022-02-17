Позор единороссов — их команда!

Партия власти провалила конкурс по избранию главы столицы Крыма. Это просто нонсенс! Как говорится, доработались. При таком избыточном финансировании, в Крыму не нашлось ни одного человека, желающего работать в команде единороссов! Видимо, работать не с кем.
За последние восемь лет профессионалов и патриотов города в окружении власти уже не осталось, их отсеяли своими липовыми конкурсами, а друзья и кумовья исчерпали себя. Главная проблема в том, что партия власти абсолютно не ставит перед собой задачу развития города и улучшения жизни жителей столицы. Складывается впечатление, что они ставят своих болванчиков, основная задача которых «осваивать» бюджет в собственные карманы.
КПРФ неоднократно участвовала в конкурсах по избранию главы Симферополя. Выставляли реальных людей, которые не только хотят, но и умеют работать. Предлагали реальные программы развития столицы. Но сталкивались с тем, что эти программы никто не изучает, не вникает в них. Они попросту никому не нужны. Победители определены заранее, мало того, второе место получает никому не известная, «в доску» своя «пешка», которая нужна лишь для того, чтобы обеспечить видимость легитимности этого театрального действа.
Буквально недавно главный единоросс Крыма сказал, что «Единая Россия» неизменно доминирует на всех выборах и занимает ключевые посты в органах власти. Правда, он забыл добавить, что главное, в чем они действительно доминируют, так это в увольнениях, отставках и посадках, которые уже исчисляются сотнями! Справедливости ради, глава республики сказал, что не все из уволенных стали таковыми по коррупционным моментам. Остальные не могут организовать работу. Вот и вырисовывается истинная причина позора «доминаторов» — это состав их команды, коррупционеры и неспособные организовать работу.
Вы спросите, что делать в этой ситуации? В Крыму как никогда назрела необходимость смены власти. «Единая Россия» полностью дискредитировала и исчерпала себя. Коммунисты последовательно выступают за необходимость прямых выборов глав и мэров городов. Люди должны решать, кому доверить управление городом, и затем иметь возможность дать оценку прямым голосованием. Сейчас как никогда важна активная гражданская позиция. Крымчане пожинают плоды того, что не ходили на выборы и отсиделись дома, отдав свою судьбу в руки коррупционеров и профнепригодных.
Сергей Богатыренко,
первый секретарь КРО КПРФ,
депутат Госсовета РК