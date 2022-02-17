ЖИЗНЬ, КАК НА МАРСЕ, ИЛИ ВТОРОЙ СПУТНИК ЕВПАТОРИИ

Микрорайон Спутник‑2 в городе Евпатория начал застраиваться еще 30 лет назад. Здесь нет многоквартирных жилых домов, нет аптеки, нет дорог и тротуаров, нет общественного транспорта, нет воды и канализации — исключительно частные дома и коттеджи. Люди покупают здесь участки и строят дом, надеясь, что вот-вот их проблемы решит городская администрация, которая все обещает и обещает. Кое-где, правда, есть уличное освещение, но на фоне всеобщего состояния муниципальной территории, это просто насмешка над людьми. Они вынуждены ежедневно в темноте пробираться по раскисшей грязи к трамвайной остановке, которая находится за пределами Спутника‑2. Население микрорайона составляет около 3 000 человек.
«Жители микрорайона обратились ко мне с просьбами помочь решить им проблему с дорогами и не только. Здесь ничего не делалось почти 30 лет. Начиная с украинского периода и захватывая 8 лет российского, проблемы здесь не меняются, а только добавляются. Раньше люди сбрасывались на решение своих проблем сами, но им уже надоело это терпеть. Микрорайон разрастается и пришлось обращаться к властям, настоятельно требовать, чтобы они помогли решить эти проблемы. Год назад было подсыпано пару улиц, и на этом все. Хотелось бы чтобы люди жили в достойных условиях. Потому что все платят налоги, все должны получать достойную жизнь, а не выживать в данном болоте, — говорит Оксана Таранина, руководитель фракции КПРФ в горсовете Евпатории. — 12 февраля мы организовали встречу жителей микрорайона с представителями администрации, в том числе на встречу приехал исполняющий обязанности главы администрации Евпатории Александр Рытов. Люди смогли задать ему свои вопросы, рассказать о тех проблемах, которые их волнуют больше всего».
На встречу пришло около 40 жителей Спутника‑2. Среди них была и Татьяна Сергеевна, инвалид-колясочник. «Мне здесь вообще передвигаться невозможно. Вокруг одна грязь, болото. Огромные деньги выделены на благоустройство Евпатории, неужели нельзя выделить на Спутник‑2? — возмутилась она. — У нас тут нет аптеки, скорая и даже таксисты отказываются ехать к нам. На весь район один магазин, но он очень далеко. Мне по этой грязи вообще никак не проехать на коляске».
Среди проблем, о которых жители Спутника‑2 рассказали Александру Рытову, были также проблемы отсутствия водопровода и канализации, уличного освещения, большого количества бродячих собак в районе, но основная — нет дорог.
Напомним, ровно год назад экс-глава администрации Евпатории Роман Тихончук, встречался с жителями Спутника‑2 и обещал капитальный ремонт дорог, тротуары и освещение, новый автобусный маршрут…но, грязь и ныне там… и это при том, что сам Тихончук живет в Спутнике‑2.
Александр Рытов, выслушав вопросы и справедливые претензии граждан отметил, что о капремонте может идти речь только тогда, когда есть что ремонтировать. В данном случае необходимо проектировать новое строительство дорог и всей сопутствующей инфраструктурной сети<…>
Полная версия статьи в печатном номере газеты
Комментарий
Сергей Богатыренко, руководитель фракции КПРФ в Госсовете РК
Сегодняшняя встреча в очередной раз показала некомпетентность местных чиновников и ту огромную пропасть, которую они создали между собой и простыми жителями. Микрорайон, которому около 30 лет, в нем порядка 900 дворов, и восемь лет мы уже живем в России, а здесь дороги, как после бомбежки. Деньги не вкладываются, несмотря на то, что люди сами сюда провели электричество, газ, так их еще и вынуждают самим делать асфальтовое покрытие. У людей уже закончилось терпение. Благо сегодня сюда приехал один из новых представителей власти и у людей возникла надежда на то, что они будут услышаны и их чаяния будут реализованы в дороги. Людям нужно объединяться и требовать от власти делать свою работу. Коммунисты уже на протяжении восьми лет работают с людьми постоянно. Наша евпаторийская фракция, которую возглавляет депутат Оксана Таранина, постоянно бьет в одну точку, показывая властям моменты социального напряжения. Ситуацию в Спутнике-2 тоже держим на контроле. Будем следить и мониторить, как новый и. о. мэра Евпатории будет помогать и работать на благо людей. В целом, в Евпатории огромное количество проблем: вырубка парков, отсутствие дорог, застройка пляжей, а ведь этот город является всероссийской детской здравницей, от которой уже практически ничего не осталось – санатории на каждой сессии Госсовета потихонечку распродаются и уничтожаются.
Лилия Косса
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