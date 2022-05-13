Истоком Победы 1945-го был русский патриотизм

Председатель ЦК КПРФ, Геннадий Зюганов рассуждает о том, что следует помнить в День Победы.
— Хочу поздравить всех граждан с главным праздником на Земле. Не будь нашей Великой Победы в мае 1945-го — не отмечали бы мы и другие праздники.
Я думаю, нас бы и не было, потому что три плана фашистов предусматривали уничтожение нашей страны. Если предыдущие захватчики шли нас завоевывать — эти шли нас уничтожать.
План «Барбаросса», план «Ост» и план «Голод» полностью это доказывают. Нас намеревались ликвидировать — как народ, как государство. Поэтому давайте еще раз поклонимся памяти тех, кто сражался с фашистами. 71 миллион жизней заплатило человечество за борьбу против нацизма и фашизма — самых злобных сил, которые появлялись на планете. Поэтому 9 Мая — Праздник праздников. Он действительно «со слезами на глазах», но это — праздник мужества и достоинства, праздник чести и справедливости.
Сегодня мы отмечаем праздник в условиях гибридной войны, невиданных санкций. Россию снова пытаются придушить, набросив ей на шею три веревки — санкционную, финансовую, информационную.
Душат последователи гитлеровцев — бандеровцы, нацисты, фашисты, выкормленные американскими глобалистами. Они опять допущены в Европу, чтобы попытаться снова сделать ее нацистской и абсолютно враждебной России, нашему народу.
Чтобы сегодня побеждать, надо понять истоки победы 1945-го — ее фундамент, главные движущие силы. Если не поймем, то одерживать новые победы будет крайне сложно.
Истоком победы 1945-го был, прежде всего, русский патриотизм. Он зарекомендовал себя в истории как патриотизм людей, выбравших — и выбравших давно — свой суверенитет и свои ценности, правду и справедливость, высокую духовность и культуру. Все это заложено в православном мировоззрении и развивалось в социалистическом учении. Вершиной русской цивилизации была Советская цивилизация, которая и обеспечила в 1945-м победу. Победу 1945-го ковало возрождение нашей государственности в форме СССР.
В нынешнем году мы отмечаем 100-летие образования Союза, с рождением которого ленинский интернационализм одержал победу над буржуазным эгоизмом и стяжательством. Ленин победил мирно, демократично — на съезде. И собрал разрушенную Российскую империю в форме Союза Советских Социалистических Республик.
Но кто руководил Победой? Сегодня какую передачу по ТВ ни смотри — всюду говорят, что победил народ. Но без командира даже взвод — не взвод. В войне, конечно, победил народ. Но у народа есть живое лицо — его руководители. В период войны — это руководители Коммунистической партии, наши командующие: Сталин, Жуков, Рокоссовский, Конев, Василевский. А кто сделал армию цельной, крепкой, духовно единой? Коммунисты и комсомольцы! Практически каждый второй из штурмовавших Берлин был коммунистом или комсомольцем. Именно они обеспечивали Победу!
Сегодня против России идет гибридная война. Она пропагандистская, финансово-экономическая. Если в такой войне вы собираетесь побеждать, нужно решить три задачи. Первая — мобилизовать ресурсы. Вторая — максимально сплотить граждан. Третья — показать пример нашего героического подвига, опираясь на 1 000-летнюю историю Державы, на победы в годы Великой Отечественной войны.
Вместо этого мы видим, как «пятая колонна» продолжает душить страну. Вместо того, чтобы сплачивать людей — кругом одна «Единая Россия»! Ведь это она довела страну до инфаркта — а теперь ходит в роли победителя! И при этом не может выговорить, кто руководил страной в годы Великой Отечественной!
Имя Сталина вымарали из всех ТВ‑программ. Жуков вместе с Рокоссовским принимали Парад Победы на Красной площади, перед Мавзолеем, на котором стояли руководители страны. К его подножью участники Парада бросали фашистские штандарты — надев перчатки, чтобы не поганить свои руки.
А нынешние власти стыдливо прячут Мавзолей за фанерными ширмами. Это настоящий позор!
По материалам СП