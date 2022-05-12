Вышел в свет очередной номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
Ежегодно первая декада мая отмечена двумя праздниками – Днем международной солидарности трудящихся и Днем Победы. Этот год также не стал исключением. Однако сейчас эти праздники воспринимаются более знаково. Впервые за восемь лет на Украине в ряде освобожденных от националистов городов эти праздники прошли без боязни расправы над теми, кто думает иначе, чем верхушка украинского квазигосударства «Салорейх» и поддерживаемые ей «щирые патриоты».
С подачи наших западных «друзей» на Украине не одно десятилетие выпестовывался культ оголтелого национализма и ненависти к советскому прошлому этой страны. И это несмотря на то, что после распада СССР Украине досталась одна из самых мощных экономик среди союзных республик и одна из самых мощных армий. За тридцать лет «самостийные» паны смогли не только практически все развалить и разворовать, но и воспитать в ненависти ко всему советскому и русскому несколько поколений, которые с таким энтузиазмом скакали на майдане и выкрикивали антирусские лозунги.
Именно поэтому демонстрации, посвященные 1 Мая и прошедшие в освобожденных украинских городах, сейчас воспринимаются, пусть и не всеми, как символ обновления и единения с украинским братским народом. И сейчас как никогда важна наша поддержка тем бойцам, которые освобождают Украину от неофашизма и национализма, а также мирному населению пострадавших городов и населенных пунктов юго-востока Украины.
Мы те, кто помнит и гордится подвигом наших дедов и прадедов, отстоявших Великую Победу над фашизмом, прекрасно понимаем, что отмечая этот великий день, напоминаем всему миру о тех страшных событиях и о той цене, которую пришлось заплатить советскому народу не только за свою за свободу, но и свободу всех народов Европы. Вместе с тем коллективный Запад прикладывает максимум усилий для того, чтобы стереть из памяти людей эти страницы истории. А ведь помнить свою историю и завоевания должен каждый из нас – об этом читайте мнение первого секретаря КРО КПРФ, депутата Госсовета Республики Крым Сергея Богатыренко.
На фоне всеобщей политической и экономической травли России «ведущими» державами Всемирная организация здравоохранения совместно с Евросоюзом, не особо афишируя, разрабатывают соглашение, предусматривающее введение «паспорта вакцинации». Этот документ будет обязателен для жителей всех стран и будет входить в глобальную программу цифровой идентификации личности и контроля финансовой активности. Примечательно, что и Россия принимает участие в этом сомнительном проекте. И нам нужно быть очень внимательными, настойчивыми и убедительными, чтобы показать нашим чиновникам, что слепое подражание Западу на фоне прямого противостояния с ним – абсурд.
Россия должна занимать и отстаивать последовательную позицию своего уникального пути развития, по которому она уже сделала первые, самые непростые, шаги. История знает немало примеров диктатуры, приводивших к краю пропасти целые народы и государства. Именно поэтому цифровая диктатура глобалистской элиты не должна поддерживаться нашим государством ни в коей мере. Нельзя допустить развитие всемирного электронного концлагеря!
Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»