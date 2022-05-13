СЕРГЕЙ БОГАТЫРЕНКО: НЕ БРОСАЙТЕ И СВОЮ ИСТОРИЮ, И ЗАВОЕВАНИЯ!

77 лет назад советские люди победили в самой страшной войне в истории человечества, где решался вопрос не только раздела территорий, но и существования множества народов, в том числе русского. Советский солдат благодаря своей храбрости, мужеству и отваге победил. И каждый год мы празднуем День Победы, напоминая всему миру о тех страшных событиях и о тех, кто смог этому противостоять. Но мы прекрасно понимаем, что Запад готов сделать все, чтобы стереть из памяти людей эти страницы истории. А наша власть постоянно подыгрывает в угоду западным кураторам.
Буквально два года назад на праздновании 75-летия Победы президент В. Путин в своей поздравительной речи сказал: «В этом и состоит главная, честная, ничем не замутненная правда войны. Мы обязаны ее беречь и отстаивать, передавать детям, внукам и правнукам». Видимо, в рамках сказанного на юбилее Победы о правде войны, каждый год Мавзолей Ленина позорно прикрывают фанеркой. И каждый год возникает один и тот же вопрос. Зачем? Вы от кого его прячете? От западных партнеров, чтобы не раздражать их и понравиться? Так объединенный Запад воевал с нами как в 1941, так и сегодня продолжает делать это с единственной целью нашего полного уничтожения, и для них абсолютно все равно с какой Россией они воюют — с царской, с советской или современной. Цель этой войны не меняется.
А может Мавзолей на Красной площади прячут от населения? Если от людей, то все отлично помнят, что он там есть, а многие до сих пор знают, кто и за какие заслуги там увековечен. Единственное государство на планете Земля, которое смогло 77 лет назад победить лютого нацистского зверя — это Советский Союз, а Ленин — непосредственная часть СССР, и без Ленина его бы просто не было. Именно поэтому фашистские штандарты бросали к подножью Мавзолея, который сегодня позорно заколачивают фанерой.
И на фоне этого ежегодного глумления над своей историей, с каждым годом нам все больше и громче говорят о патриотизме. С этого года школьники будут петь в школах гимн, все более активно популяризируют новый патриотический символ в виде буквы Z и новый лозунг «Своих не бросаем!» Так не бросайте и свою историю, и завоевания! Не вычеркивайте из памяти молодежи целые пласты истории их дедов и прадедов, красную звезду с серпом и молотом, красное знамя и имена великих полководцев Победы во главе со Сталиным, которых вы так боитесь увидеть среди портретов красноармейцев в шествии Бессмертного полка. Не убирайте из учебной программы целые этапы советской истории, лишая возможности молодежь изучать и обсуждать поистине патриотические произведения советских писателей.
Почему современный патриотизм стал сугубо милитаристским? Уже на уровне подознания со словом патриотизм автоматически всплывают образы, прежде всего ассоциирующиеся с ним, — оружие, военная форма, военная техника и различные военно-патриотические клубы.
В любом образе в том или ином виде присутствует что-то военное. Из понятия патриотизм полностью исчезла мирная, социальная, созидательная составляющая. То есть чтобы быть патриотом своей родины, видимо, надо быть только военным. Ну, а как же такие профессии как учитель, доктор, инженер, агроном, рабочий и многие другие? Неужели врач, который посвятил свою жизнь этой профессии, десять лет учился, а сейчас делает многочасовые операции для спасения жизни людей, не является патриотом своей страны? Или инженер, благодаря знаниям которого разрабатываются, а руками рабочих создаются многие окружающие нас блага. Или учитель, профессия которого во все времена была самой почетной и важной. Именно учитель закладывает с детства в умы и сердца наших детишек любовь к Родине, основы дружбы, любви, товарищества. Но нет, в современной России патриотизм только с автоматом.
Рассуждая над этим вопросом, однозначно приходишь к выводу, что сейчас нельзя говорить о социальном патриотизме, т. к. то отношение государства и общества к профессиям и людям, которые должны его олицетворять, находится на крайне низком уровне. А сами профессии не являются популярными из-за тех мизерных заработных плат, которые, как крошки с барского стола, выделяет государство. Это при СССР, при социализме, люди труда были уважаемы и получали достойную оплату, которая позволяла обеспечить не только себя, но и свои семьи. Молодежь мечтала стать врачом, инженером, ученым, либо гордо носить звание Учитель. В современной России таким похвастать не могут. Видимо, поэтому и прячут Мавзолей и все советское от глаз людей, чтобы не напоминать им, кто являлся истинным патриотом и заботился о большинстве, создавая социальные гарантии.
Вот мы с вами и вернулись к вопросу драпировки Мавзолея Ленина, боязни имени Сталина и всего советского, что нынешняя власть с таким остервенением грабит и разрушает последние 30 лет.
Хочу напомнить тем, у кого короткая память, что Великую Победу одержал советский народ под руководством Коммунистической партии во главе с Иосифом Сталиным. Именно они, победили фашизм, освободив от него половину Европы, а затем восстанавливали и свою разрушенную страну и другие страны, направляя туда гуманитарную помощь и средства. Нынешние «патриоты» отправляют за границу своих детей и жен, покупают там недвижимость и обзаводятся бизнесом, получают гражданство недружественных нам стран, грабя и разворовывая национальные богатства России, и при этом смеют говорить нам о патриотизме.
Любите свою Родину! С Днем Победы!
Сергей Богатыренко,
первый секретарь КРО КПРФ,
депутат Госсовета Республики Крым