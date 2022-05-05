Сегодня весь мир отмечает 204 годовщину со дня рождения Карла Маркса

Карл Маркс – немецкий философ, социолог, экономист, писатель, поэт, политический журналист, лингвист, общественный деятель, историк. Друг и единомышленник Фридриха Энгельса, в соавторстве с которым написал «Манифест Коммунистической партии» (1848).Автор классического научного труда по политической экономии «Капитал. Критика политической экономии» (1867). На основе его творчества появились следующие направления:
- в науке – научный метод материалистической диалектики;
- в философии – материалистическое понимание философии Гегеля;
- в социально-гуманитарных науках - материалистическое понимание истории культуры;
- в социальной практике и современных социально – гуманитарных науках – научный социализм, первая научная теория классовой борьбы;
- в экономической теории – научная критика политэкономии, научная теория прибавочной стоимости.
Все это и есть «марксизм» – основа коммунистического движения.