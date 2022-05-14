Что ВОЗ грядущий нам готовит?

На фоне всеобщей политической и экономической травли России «ведущими» державами Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) совместно с Евросоюзом, не особо афишируя, разрабатывают соглашение, предусматривающее введение «паспорта вакцинации». Этот документ будет обязателен для жителей всех стран и будет входить в глобальную программу цифровой идентификации личности и контроля финансовой активности. Примечательно, что и Россия принимает участие в этом сомнительном проекте.
Завалили полномочиями
В начале марта этого года с санкции Совета ЕС стартовали переговоры по подготовке «Международного соглашения о предотвращении пандемии, готовности к ней и реагировании на нее». Под таким «благородным» предлогом зарождается проект, имеющий планетарное значение.
Еще два года назад Шарль Мишель, президент Европейского совета уже высказывал предложение о заключении глобального «Соглашения о пандемии» на «Парижском мирном форуме». Высокопоставленный чиновник мотивировал это тем, что подобное соглашение даст возможность «действовать быстрее и скоординированнее, обеспечивать доступность медицинского оборудования и очень быстро обмениваться информацией друг с другом, чтобы защитить наших граждан как можно лучше». Позднее его поддержали лидеры G7.
Все эти воззвания и решения еврочиновников говорят о том, что именно они являются инициаторами подобных идей, а ВОЗ всего лишь является площадкой для принятия постановлений, от которых будут зависеть жизни всех жителей нашей планеты. Тем не менее именно ВОЗ отводится роль официального рупора со всемирными полномочиями, которые ей фактически никто не делегировал. Именно ВОЗ будет признавать или не признавать очередную пандемию некой болезни и навязывать обязательные для всех меры по борьбе с ней. Очевидно и то, что поводом для разработки подобного соглашения стала пандемия коронавируса, объявленная ВОЗ.
И все вроде бы логично, однако благие пожелания здоровья всем людям строятся исключительно на основе мнения брюссельских демократов. А что такое Евросоюз, уже давно хорошо известно.
Согласно заявлению Совета ЕС, создан «межправительственный переговорный орган», который будет согласовывать способы работы и сроки подготовки глобального «Соглашения о пандемии». Этому «переговорному органу» уже даны соответствующие «директивы» с соответствующим изложением целей и принципов соглашения. В следующем году результаты работы этого «органа» будут представлены на 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения, а окончательно их планируется принять в 2024 году. Все красиво, четко и методично. Только вот за директивами ЕС скрываются представители глобалистской ультралиберальной элиты, которые служат интересам транснационального финансово-промышленного капитала, а на интересы простых людей им глубоко наплевать.
А воз и ныне там
Исходя из интересов мирового закулисья транснациональных глобалистов, становится понятным, почему данные переговоры не афишируются, — слишком очевиден интерес кукловодов. С другой стороны, имеется резкое неприятие гражданами Европы жестких антиковидных ограничений, основным из которых является «паспорт вакцинации». Этот документ еще называют «паспорт здоровья» и выдавался он в обмен на прививку от коронавируса. При этом большинство людей так и не убедилось, что прививки реально защищают от вируса, а не только дают множество опасных для жизни побочных осложнений.
А ведь именно отказ от прививки от «единственной оставшейся в мире болезни» привел к тому, что во Франции, Италии, Германии, Австрии, Австралии, Канаде, США и других странах люди становились изгоями, лишенными работы и средств к существованию. Зачем далеко ходить? Может вспомним, что было у нас в России буквально еще полгода назад? Полнейшая сегрегация общества. Узаконенная!
Именно поэтому подобное соглашение о пандемии вызывает крайне негативную реакцию в обществе в разных странах. Если представить, что ВОЗ, на основе принятых ей решений, будет диктовать всем странам соответствующие условия, наподобие тех, что были в 2020–21 годах (кстати, они имели значимые экономические и политические последствия), то выходит, что ВОЗ становится некой всемирной правящей дланью. А кто ее выбирал? Где здесь хваленая демократия? Кто будет контролировать эту организацию, если она «слетит с катушек» в угоду мировым глобалистам? Слишком много вопросов, остающихся без внятных ответов.
Нет тотальному контролю
Давно уже понятно, что глобалистская элита использовала пандемию для обкатки «на практике» элементов системы контроля и манипуляции населением всех стран.
И электронный контроль здесь сыграл одну из ключевых ролей — «паспорт вакцинации» привязан к системам электронного документооборота, что позволяет властям не только контролировать любого гражданина, но и принудить его к соблюдению непопулярных среди населения мер <…>
Роман Молотов
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