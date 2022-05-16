Группа врачей из Крыма прибыла в лечебные учреждения ДНР

28 медиков из 12 медицинских организаций Республики Крым, откликнувшись на призыв Министерства здравоохранения Крыма, выразили готовность отправиться в Донбасс для оказания помощи своим коллегам и пациентам учреждений здравоохранения Республики.
Все медицинские работники прибыли в Донбасс на добровольной основе, по собственному желанию, сообщает Информационный портал ДНР.
По словам источника, в Центральной городской клинической больнице №6 Министерства здравоохранения ДНР помощь коллегам оказывают медицинские специалисты из Государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республики Крым «Ленинская центральная районная больница». Среди прибывших есть и наш однопартиец-коммунист, санитар приемного отделения, Роман Головчин. По его словам условия в Донецке приближены к боевым, есть проблемы с водой, а также слышны взрывы, как на линии фронта.
«Но мы-то знали куда едем. Психологически мы подготовлены. Я очень доволен тем, что приехал сюда добровольцем, что могу помочь больнице, своим коллегам», – передает его слова Информационный портал ДНР.
Медики Крыма, которые по зову сердца приехали, чтобы помочь людям, нуждающимся в этом, работают в учреждениях здравоохранения Донецка, Мангуша, Докучаевска, Харцызска.