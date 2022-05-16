ЦАРЬ – РЕВОЛЮЦИОНЕР

Именно в образе великого революционера из отечественных монархов предстает царь Петр Алексеевич, перевернувший буквально всю Россию своей железной волей, своим провидческим взором. Петр был первым монархом-плотником, царем-революционером, который пришел к власти путем военного переворота, уже прошедшими школу муштровки и дисциплинарной выучки Преображенским и Измайловским полками нестройные, шумливые и недисциплинированные толпы стрельцов. А, т. к. русское слово «переворот» в латинском языке читается, как слово «революция», то у автора этих строк имеются свои основания назвать знаменательную августовскую ночь 1689 года первой русской революцией «сверху»
Как и всякий революционер Петр Первый имел свою партию – «гнездо Петрово». Кто же они – эти птенцы? Да, как раз, это были люди из числа разночинцев. Среди них были аристократы, дворяне, конюхи, купцы, недавние крепостные. Произошло небывалое в России, до сей поры, явление.
Но на то и происходят в мире революции, чтобы решительно отвергать все устаревшее, прогнившее. Потому и на бояр, с их вечными междоусобицами положил свой…
Всякая революция легко и жадно учится новому, неизведанному и охотно их воспринимает.
И Петр призывает Русь к топору, к хорошему плотницкому топору и предстает перед изумленной Европой царем-плотником, строителем новой России, царем-мастером, монархом-предпринимателем.
Царь вскоре узнает, что металл Россия получает из Англии и задается вопросом: «А почему – не наоборот? У нас что, много лишних денег?». И уже через 10 лет из десятков наших металлургических заводов металл поплыл в Англию и в другие страны Европы.
Сделав свой главный переворот, царь всю жизнь стал дела перевороты частные. Он заводит «гошпиталя» и сам с удовольствием рвет больные зобы своему окружению. Царь с интересом смотрит в Голландии в микроскоп и везет в Россию партию микроскопов. Полюбовавшись кунцкамерой в Париже, строит в Петербурге кунцкамеру не хуже, чем та, которую видел в Париже. Из той же Голландии Петр привозит в Россию мастеров по кораблестроению, а, заодно он строит канал, соединив Волгу с Финским заливом. Позже Петр пытался соединить и Волгу с Доном, но не успел.
Царь потрясает Европу, выстроив на болоте новую столицу России на болоте у излучины Финского залива и реки Невы. Ему говорили, что место – гибельное, люди будут умирать. Царь в ответ только бросил: «Я строю новую столицу не для людей, а для государства Российского!». Заодно он строит еще целый ряд городов. И все свои города он строит строго по плану, опередив в этом Европу на 150 лет!
Царь реформирует: почту образование, точные науки, кораблестроение, мукомольную промышленность. Он решительно вводит новые обычаи, праздники (включая Новый год с комплексом «оргмероприятий»). Царь создает сильнейшую в Европе армию. Русские полки добираются до Швеции, Персии, Валахии, Лифляндии. Русский флот ставит под вопрос перед Англией – действительно ли она является «владычицей морей»?
Едва ли можно было найти ту отрасль, куда бы царь-просветитель не сунул свой царский «нос». Он увлекся геологией, и десятки геологических партий рассыпаются по Волге, Уралу, Сибири. Он внимательно изучает географию и, обласканный им капитан Беринг отбывает в «Море студеное», откуда огибает Чукотку, открыв невиданную миру область между Азией и Америкой.
Петр без колебаний разогнал приказы с дьячками и формирует сенат, военную и морскую коллегии. Он же создает современную систему финансирования. Петр печатает серебряные и золотые рубли, полтины, гривенники, алтыны, медные деньги. Царь широко развивает печатное дело.
Петр действительно много ездил по Европе, но он не путешествовал! Все его поездки носили чисто деловой, практический характер.
У Петра была осознанная цель: сделать Россию первой европейской державой. Он прекрасно видел, что для победы Россия имела все, что надо (и что не надо). России надо было избавить от патриархальной линии, консерватизма, и недоверия к нововведениям, и явно излишней богомольност (которая его буквально раздражала).
На что опирался Петр в своих реформах? На поколения новых молодых дворян из его же потешных унтер-офицеров и офицеров, вышедших из конюхов, дворовых и прочей челяди. Именно молодые офицеры, как никто другой, легко воспринимали реформаторские идеи Петра и без рассуждения их реализовали с солдатской прямотой.
Далее, мощной опорой Петру было и русское купечество, получившее возможность вывозить свои товары, самим торговать за рубежом по своим ценам. Именно купечество пополняло российскую казну своей деловитостью и предпринимательством.
Царь был беспощаден, когда дело касалось реализации задуманных целей.
Под шведскими пушками Нарвы погибли его полки. «Пушки решают все!», - понял молодой царь и приказывает подрядчикам своего лить пушки. Потребовалась бронза и царь, недолго думая, приказывает снять одну четвертую часть всех церковных и монастырских колоколов по всей России и перелить их в пушки. Полученная им приставка к своему царскому величию «антихриста» его нисколько не опечалила. Вообще-то, царь церковь посещал, но богомольность ее посетителей не приветствовал, искренне полагая, что молиться – дело тех, «которые и так зря хлеб жрут».
Не колебался Петр и тогда, когда дело касалось боярских междоусобиц и заговоров. Царь, в этих случаях, расправлялся круто, без излишнего разбирательства, плюя на то, а что скажет Европа.
Царь принял Московию убогой, а сдал своим наследникам великую европейскую державу – Российскую империю.
А. Самарин
(Орфография и пунктуация автора сохранены)