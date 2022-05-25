Помочь может каждый

Ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Игорь Федорович Капустянский и его родные были приятно удивлены помощью, которую оказали им члены КРО ВЖС «Надежда России» и КРО КПРФ.
«Игорь Федорович уже на протяжении многих лет является недееспособным, ответственность за его жизнь полностью легла на плечи родной дочки и ее мужа. К сожалению, независимо от того, какие выплаты предоставляет ветеранам ВОВ и пенсионерам наша власть, они очень нуждаются в поддержке. Ведь цены на необходимые товары зашкаливают и простой человек, с нынешней зарплатой или пенсией не может себе в полной мере позволить то, без чего он не сможет нормально существовать», - цитирует слова представителей КРО КПРФ пресс-служба партии.
В качестве необходимой ветерану материальной помощи были закуплены и предоставлены средства личной гигиены и прочее.