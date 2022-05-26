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четверг, 26 мая 2022 г.

В добрый путь, выпускники!

 Дорогие ученики и выпусники!

Уважаемые учителя и родители!
От всей души поздравляю вас с праздником Последнего звонка!

Завершился учебный год в школах, прозвенел Последний звонок. Для одних учащихся впереди пора летних каникул, а девятиклассникам и одиннадцатиклассникам нужно принимать важные решения по выбору жизненного пути.
В этот замечательный и прекрасный весенний день принял участие в праздничной линейке в школе №30.
Слова глубокой признательности от имени КПРФ учителям за благородный труд, терпение, сердечность, верность призванию и высокий профессионализм.
Слова благодарности родителям за любовь и заботу о детях.
А выпускникам наш наказ: Смело идите вперёд, не останавливайтесь перед трудностями, покоряйте поставленные задачи, добивайтесь успехов и покоряйте новые высоты на благо нашей любимой Родины!
Желаю всем крепкого здоровья, энергии, успехов и благополучия!

С уважением, первый секретарь Комитета СГО КПРФ, 
депутат Симферопольского городского совета 
Саенко Василий Николаевич