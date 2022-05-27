Вышел в свет второй майский номер газеты «Коммунист Крыма»

Дорогие читатели!
В этом году Ленинская пионерская организация отмечает 100 лет! За вековой период пионеры прошли яркий, достойный и героический путь, делая все возможное для развития нашей Родины. Многие имена пионеров навеки вписаны в нашу историю. Все это время поколения детей приносят торжественную присягу и повязывают красный галстук, неся по жизни гордое имя пионер. Они становятся для других сверстников примером смелости и честности, людьми, не боящимися трудностей и всегда готовыми прийти на помощь.
В нашем номере мы рассказываем о том, как встретили День пионерии в Республике и о том, какое молодое поколение приходит на смену старшему.
Вместе с тем, в преддверии заканчивающегося учебного года, основной темой мы посчитали школьное образование. В частности, проблемы, связанные с российской системой образования в целом. Несмотря на то, что этот вопрос в разных плоскостях поднимался нами и раньше, наша страна только стоит на пороге коренных изменений и эта сфера нашего общества, нуждающаяся в глобальных и качественных переменах, только в ближайшее время сможет их ощутить.
Очень хорошо то, что голоса людей, переживающих за наше будущее, в том числе и коммунистов, услышаны и в ближайшее время Россия может отойти от деградирующей Болонской системы образования. Это значит, что у нас появляется шанс стать еще более независимыми от коллективного Запада, а также возродить более эффективную систему советского образования, учесть ошибки и сделать более качественную модель, благодаря которой наше молодое поколение будет получать и усваивать знания. Наши дети станут учеными и квалифицированными специалистами, которые не станут смотреть на западные псевдо-ценности и будут прекрасно отличать настоящий патриотизм от оголтелого шовинизма.
Мы отлично видим на примере братской Украины, до чего можно довести своих граждан в короткие сроки, чтобы процветающая страна превратилась в оплот неофашизма, щедро поддерживаемого западными «друзьями».
Также в этом выпуске мы расскажем о работе народных избранников от КПРФ, которые не на словах, а на деле доказывают свою заинтересованность в процветающем будущем нашей прекрасной Родины.
Помимо затронутых нами вопросов на страницах этого номера мы рассматриваем и другие темы, касающиеся различных аспектов жизни нашего полуострова и страны в целом, читайте – будет интересно. Мы хотим, чтобы как можно больше людей знали правду. Мы надеемся, что вы поможете в ее распространении.
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С уважением, редакция газеты «Коммунист Крыма»