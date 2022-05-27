Сергей Обухов: Болонский процесс — один из главных иностранных агентов в России

Депутат Госдумы от фракции КПРФ, доктор политических наук Сергей Обухов призывает российские власти выйти из Болонского процесса, но предупреждает, что борьба за возрождение образования на этом точно не закончится.
— Наша власть придумала модный нынче ярлык «иностранный агент» и теперь в промышленных масштабах лепит его на все, что движется. Вот только при этом забывает о реальных иностранных агентах, которые уже долгие годы разлагают наше общество и государство.
И одним из главных таких вредителей для России безусловно является так называемая Болонская система, или Болонский процесс — коллективный договор европейских государств, предусматривающий внедрение единых стандартов высшего образования. К этом договору мы присоединились еще в 2003 году, и с тех пор серьезно преуспели в стандартизации нашего образования. И — абсолютно естественным образом — вместе со стандартизацией шел процесс ускоренной деградации.
В школах нам внедрили ЕГЭ, в университетах — бакалавриат, везде началась гегемония 100-балльной системы. На наших глазах ломали без преувеличения величайшее наследие советской эпохи — нашу систему образования. Никому не было интересно, что для полноценного обучения по некоторым специальностям четырех лет бакалавриата, очевидно, недостаточно. Никто не задумывался о том, что однотипные тестовые системы проверки знаний по типу ЕГЭ не проверяют и не развивают в детях ничего, кроме механических навыков.
И мы наглядно видим результаты. Ни в одном из международных рейтингов в топ‑50 нет ни одного российского вуза, а согласно международному индексу образования (Education Index), Россия по качеству образования занимает лишь 39-е место в мире. И это будет продолжаться до тех пор, пока мы не осознаем необходимость возвращения нашей образовательной системы к советским канонам.
Первый необходимый шаг на пути к этому — выход России из Болонского процесса. Не так давно я как раз писал депутатский запрос в МИД на эту тему и в апреле получил ответ. И тут есть кое-что интересное.
Один из главных аргументов, который выдвигают сторонники Болонского процесса — это взаимное признание странами-участницами договора дипломов о высшем образовании друг друга. Так вот, в представленном мне ответе, этот аргумент фактически обнуляется. Цитата:
«Юридического признания документов о высшем образовании в рамках Болонского процесса не осуществляется. Само по себе признание документов об образовании регулируется двусторонними, многосторонними международными договорами, частности, Конвенцией о признании квалификаций, относящихся к высшему образованию в Европейском регионе, от 11 апреля 1997 г. (вступила в силу для Российской Федерации 1 июля 2000 г.)».
При этом целью участия России в Болонском процессе там называется создание какого-то абстрактного «европейского пространства высшего образования», которое нужно для «обеспечения сопоставимых, совместимых, последовательных систем высшего образования».
И ради этого мы принесли в жертву советскую систему образования? Может пора взглянуть в глаза реальности? Никакого «европейского пространства высшего образования» с участием России не было и тем более не предвидится. Даже эксперты в этой сфере признавали, что Болонский процесс практически никак не поспособствовал признанию наших дипломов западными университетами. Так зачем тогда все это?
Более того, наши чиновники в своей глупости идут еще дальше. «Даже в случае прекращения участия Российской Федерации в Болонском процессе полный возврат к традиционным квалификациям специалиста представляется нецелесообразным», — пишет МИД. Вот так, из Болонского процесса мы может быть и выйдем, но всю ту ерунду, которую он нам принес, мы оставим. Поэтому, если решение о выходе из Болонского процесса, в итоге будет принято, на этом ничего не закончится. Нам нужно продолжать давить на бюрократов и добиваться восстановления нашего полуразрушенного образования.
Только возвратившись к стандартам образования времен СССР, которое давало государству огромное количество ценнейших кадров во всех отраслях, мы сможем вновь говорить о возврате к былому величию и ставить перед собой действительно большие задачи.
По материалам ЦК КПРФ