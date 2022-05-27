Социализм – это созидание

Сегодня весь мир живет в особых условиях, аналога которым история не знала. Тот, кто думает, что вскоре все станет «как было», сильно ошибается. Ситуация накалялась много лет и сейчас противостояние двух систем достигло апогея.
Задавшись целью развалить Союз, а затем и погубить Россию, многоопытный Запад прекрасно понимал, что сделать это можно только путем деморализации нашего общества. По-другому нас сломить не получится. Была развернута грандиозная гибридная война. Мы должны были не просто забыть о наших моральных ценностях — нас пытались заставить стыдиться их, чувствовать себя виноватыми за то, что жили «неправильно», игнорировали главный закон капитализма, гласящий: «Бери от жизни все!» Деморализованным народом очень просто манипулировать. Нас заманили в сети наживы, выгоды, оболгали нашу историю.
Прошло почти сорок лет и выяснилось, что убить дух нашего народа и его стремление к правде невозможно. Неудивительно, что сегодня люди обратили взоры в сторону левопатриотических сил: нужно возвратить то, что чуть было не утратили. Оказалось, что спасение именно в тех ценностях, которые проповедовал советский народ. Мы возвращаемся к истокам, чтобы победить. Капитализм больше не скрывает своего истинного лица, его звериная сущность видна сегодня каждому. Чтобы это понять, мы должны были оказаться перед угрозой уничтожения…
Во всем мире усугубляется кризис. Наступило время, когда нужно менять сами основы нашей жизни. Завлекуха о капиталистических «чудесах рынка» больше не работает. Никакой «западной свободы» не существует, нас жестоко обманули. Все было повернуто в сторону личной выгоды, наживы. Мы повелись на это и сейчас расплачиваемся. Порочная экономика, господство олигархов, разгром науки и культуры, предательство элиты и одурманенность масс. Наш многонациональный народ хотели разобщить и развратить, а молодежь отдать в лапы сатанинской «культуры». Пришло время меняться, чтобы защитить себя и детей.
Порочная система неминуемо приведет к катастрофе. Необходимо восстанавливать производство, агропромышленный комплекс, науку, культуру, здравоохранение, образование, социальную защиту трудящихся. Коллаборационистам не место у власти! Сегодня как никогда народ понимает, что социализм — это созидание, а капитализм — разрушение и гибель.
Елизавета Холодовская