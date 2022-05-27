В пионерском полку прибыло

Ленинской пионерской организации 19 мая исполнилось 100 лет. Уже целый век сменяющие друг друга поколения детей приносят присягу и повязывают красный галстук, становясь пионерами. Гордое имя пионер — первый, смелый, честный, не боящийся трудностей и всегда готовый помочь товарищам, — в этот торжественный день приняли 10 пятиклассников Багеровской средней общеобразовательной школы № 2 и 27 человек из Багеровской средней общеобразовательной школы № 1. В этот же день комсомольские значки получили 10 юношей и девушек пгт Багерово.
Красные галстуки ребятам повязали директор школы № 2 Елена Юшакина, председатель Багеровского сельского совета Елена Хрони, а также представители компартии заведующая идеологическим отделом КРО КПРФ Елизавета Холодовская и заведующая отделом оргработы КРО КПРФ Екатерина Евсеенкова.
Кто же эти ребята, принявшие пионерскую присягу? Во что они верят и почему вступили в ряды пионерской организации? Об мы узнали у педагогов школы, а также у самих юных пионеров.
Елена Юшакина, директор «Багеровской средней общеобразовательной школы № 2 имени дважды Героя Советского Союза Амет-Хана Султана».
— Сегодня у нас был прием в пионеры наших малышей, пятый класс. Это давняя традиция. В нашей школе пионерская организация работает уже четыре года. К сожалению, из-за пандемии ее работа немного прервалась, но в этом году мы ее возрождаем. Расширяем пионерскую организацию. Также впервые в нашей школе в этом году появились еще и комсомольцы. Целый отряд. Это именно те ребята, которые когда-то в пятом классе вступили в ряды пионеров, а сегодня стали комсомольцами.
У нас сейчас две детские организации в школе — это Юнармия и пионерская организация, а теперь еще появилась и комсомольская. Мы считаем, что они будут сотрудничать. И для детей это очень важно: это и идеология, и идея, дети действительно заинтересованы этим, и, надеюсь, что они будут не только помощниками в школе, но и в жизни поселка. Мы с ними всегда участвуем в таких мероприятиях как трудовые десанты, приводим в порядок могилу Неизвестным летчикам на нашем кладбище, памятник, находящийся рядом со школой. В этом году поздравляли детей войны с Днем Победы. Мне кажется, что если в детях воспитывать патриотизм, то это потом остается на всю жизнь. Чем больше у нас таких идейных и разноплановых организаций (пионеры, комсомольцы, Юнармия), тем больше плюсов для детей. И мы стараемся не разделять эти организации, чтобы дети все время взаимодействовали, находились в постоянном содружестве. Конечно же, дети самостоятельно делают свой выбор в пользу вступления в ту или иную организацию. Их не принуждают к этому. И в этом году я была очень удивлена тем, что у нас 10 человек пожелали стать комсомольцами.
Хочу пожелать юным пионерам, чтобы они были также счастливы, как мы когда-то, когда были пионерами. Чтобы у них это тоже осталось в памяти. Чтобы они никогда об этом не жалели, и потом также через много лет с удовольствием рассказывали о своих делах и с гордостью говорили: «Я был пионером».
Анастасия Артамина, учитель географии Багеровской школы № 2, депутат Багеровского поселкового совета от КПРФ.
— Пионерская организация в нашем поселке и в первой, и во второй школах существовала всегда. И у нас было трудно найти такого человека, который бы не был пионером. В организацию вступали дети, начиная с третьего класса и по седьмой. Но с начала пандемии все массовые мероприятия были запрещены, поэтому нам вынужденно пришлось приостановить работу. Получился такой небольшой пробел, который мы сегодня уже начинаем заполнять новой работой, новыми пионерами<…>.
Лилия Косса
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