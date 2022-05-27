Проезд в Крыму снова подорожает!

Госкомцен РК снова "порадовал" нас очередным приказом.
С 1 июня стоимость проезда в общественном транспорте в Крыму вырастет.
Не успели еще горожане привыкнуть к новой стоимости повышения оплаты за проезд до 20 рублей по карте и 25 рублей наличными, как снова чиновники залезут в наши карманы!
В Алуште, Джанкое, Евпатории, Керчи, Красноперекопске, Симферополе, Феодосии и Ялте стоимость проезда с 1 июня составит 25 рублей за поездку при безналичной оплате и 28 — при наличной.
Также поднимется стоимость проезда в Бахчисарае, Саках, Судаке и пгт. Черноморское. Если пока цена поездки оставляет 17 рублей при безналичной оплате и 22 рубля за наличные, то с 1 июня тариф составит, соответственно, 22 и 25 рублей за поездку.
Помнится, все предыдущие подорожания оплаты за проезд сопровождались обещаниями улучшить качество услуг перевозки пассажиров, увеличить количество транспорта, а также время его работы особенно в вечернее время.
Обещания были, а вот изменений в работе транспорта и качестве услуг, как не было так и нет! Зато теперь счастливчики, залезшие в переполненный автобус с отключенным кондиционером, будут платить за это сомнительное удовольствие дороже. И без того трещащий по швам семейный бюджет ожидает очередное испытание. Видимо, чиновники считают, что после подорожания цен на ЖКХ, продукты, бытовые товары и прочее в тощих кошельках крымчан завалялись лишние пять рублей, которые нужно срочно прибрать к рукам.