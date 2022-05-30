Вышла в свет новая книга Анатолия Ефимова "Память о комсомоле"

Книга содержит краткую информацию о работе ветеранов комсомола
Крыма, о создании в Симферополе памятника «Комсомольцам всех поколений» с новыми фактами, дополнениями и творческой переработкой автора. Множество фотографий, большинство из которых принадлежат автору, отображают деятельность ветеранов комсомола в Симферополе, коммунистов и комсомольцев.
В книге использованы воспоминания автора и ветеранов комсомола.
Анатолий Алексеевич Ефимов родился 14 ноября 1946 года в селе Хомутинцах, калиновского района, Винницкой области. На родине окончил 10 классов, там же вступил в комсомол в 1961 году. В 1963 году переехал в Крым. Прошел долгий трудовой путь, имеет награды комсомола, сейчас является председателем совета ТОС "Батурина 44/50".