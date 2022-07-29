Не хотим жить на мусорке!

Жители Ленинского района снова активно выступили против размещения мусорного полигона и строительства мусороперерабатывающего завода на территории района. Общественные слушания на эту тему прошли 19 июля в администрации Ленинского района.
По словам советника генерального директора ППК «Российский экологический оператор» Павла Бесшапова, на месте существующего мусорного полигона и в его окрестностях планируется построить полноценный производственный комплекс, который включает в себя мощности, позволяющие отсортировать 100 % поступающих твердых коммунальных отходов.
«С учетом того, что потенциал работы тут большой, нам с вами отдельно надо будет подумать над тем, чтобы где-то на территории Крыма, может быть и в Ленинском районе, о строительстве достаточно серьезного производства по переработке материалов (бумага, картон, ветошь, древесные материалы, строительный мусор). Это новые рабочие места, дороги», — уточнил Бесшапов.
Однако, жители района очень активно выступают против размещения мусорного полигона и экотехнопарка под их окнами.
«На данный момент на этот полигон свозят мусор в количестве 20 тысяч тонн в год. А сейчас его вместимость хотят увеличить в восемь раз. И принимать мусор со всего Восточного Крыма. Ужасный запах разносится по всей округе. Особенно страдают от этого жители с. Курчатово, которое находится в 850 м от мусорки. Мы против. Мы просим рекультивировать и закрыть эту свалку, а строительство экотехнопарка перенести в другое место», — говорят местные жители.
И президент Владимир Путин, и глава Крыма Сергей Аксенов неоднократно говорили о недопустимости размещения мусорных полигонов и прочей перерабатывающей инфраструктуры подобного типа вблизи населенных пунктов, особенно, если местные жители против этого.
Аксенов говорил о том, что мусорный полигон должен быть вдали от населенного пункта, дороги по которым возят мусор, не должны проходить через населенный пункт. Наверное? его голос не слышен. Иначе, что мешает инвесторам и прочим строителям разместить сложный технический объект в другом месте, тем более, что в Восточном Крыму свободного места для размещения подобного экотехнопарка предостаточно?
Местные жители уже не первый раз собирают подписи за закрытие свалки и перенос строительства мусороперерабатывающего комплекса в другое место, но похоже, что никто не хочет их слышать. «Куда нас будут переселять? На кладбище сразу? Зачем вы нас позвали, если уже все решено?» — задают они эмоциональные вопросы чиновникам на собрании, но ответ им никто не дает, продолжая говорить о преимуществах запланированного к строительству объекта.
По официальным данным, объект планируют построить на месте багеровского полигона, путем технической реконструкции и рекультивации. Проект уже получил положительные заключения от правительства Крыма и всех министерств, за исключением министерства ЖКХ.
В совещании в администрации Ленинского района принимали участие и председатель Общественно-экспертного совета по Национальному проекту «Экология» Общероссийской общественной организации по охране и защите природных ресурсов «Российское экологическое общество» Рашид Исмаилов, и заместитель Председателя Совета министров Республики Крым Светлана Маслова, первый замминистра жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым Оксана Механичева, замминистра экологии и природных ресурсов Республики Крым Павел Чаговец, директор ГУП РК «Крымэкоресурсы» Жанна Дикая, председатель Ленинского районного совета Олег Водопьянов, глава администрации Ленинского района Олег Попов, заместители главы администрации, депутаты Лениновского сельского совета, общественность, инициативная группа, СМИ и жители пгт Ленино.
Светлана Маслова сказала, что решение по строительству будет принято после получения всех заключений от служб и ведомств, также, в рамках полученных поручений были подключены надзорные органы. «Земельный участок находится в промышленной зоне, новый объект будет исключать возможность негативного воздействия на окружающую среду, и будет построен только при условии прохождения Государственной экологической экспертизы, которая предусматривает прохождение общественных слушаний и ГлавГосэкспертизы», — передает ее слова пресс-служба Ленинского района.
Не смотря на все протесты местных жителей, чиновники идут к намеченной цели — строительству экотехнопарка в Ленинском районе, заявляя, что и строительство, и работа данного комплекса будут неустанно контролироваться. Но мы-то с вами знаем, как привыкли контролировать те, кто не вдыхает вонь свалки из своего окна каждый день. Ведь деньги не пахнут.