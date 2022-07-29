Виктор Шкляренко: Коммунистом я родился!

28 июля Виктор Шкларенко отметил свое 70-летие.
Уважаемый Виктор Николаевич, от имени Крымского рескома КПРФ, Симферопольского горкома КПРФ, редакции газеты «Коммунист Крыма», друзей и коллег примите самые сердечные поздравления с юбилеем! Искренне желаем Вам здоровья, долголетия, бодрости, оптимизма и дальнейших успехов в Вашей многогранной партийной и общественной деятельности!
Человек стальной закалки
Виктор Николаевич — уроженец поселка Стеблев Черкасской области. Воспитывался в семье рабочего, поэтому с детства приучился к труду. По окончании школы свою трудовую деятельность начал на Стеблевской хлопчатобумажной фабрике рабочим. С 1970 по 1972 год проходил службу в Группе советских войск в Германии.
Будучи мальчишкой, мечтал связать свою жизнь с морем, стать морским офицером, но судьба распорядилась иначе. После службы в армии Виктор Шкляренко приехал в Крым и устроился на симферопольский завод «Продмаш» им В. В. Куйбышева токарем-автоматчиком. А через год перевелся на должность специалиста по термической обработке металлов.
— Труд термиста — важное звено в цепи технологических процессов металлообработки, — рассказывает Виктор Николаевич. — Особенно это касается завершающего этапа данного производственного процесса, когда готовому изделию придаются его окончательные механические свойства. К примеру, качество того же кухонного ножа, твердость его лезвия зависят от того, насколько правильно был соблюден временной режим обработки. Проработав на должности термиста шесть лет, Виктор Николаевич получил пятый разряд. По его словам, труд возле термических печей закалил в нем силу характера и стальную волю.
В этот период трудовой деятельности он окончил Симферопольский техникум пищевой промышленности, после которого поступил в Киевский технологический институт пищевой промышленности. Проучившись три года заочно в институте, перевелся в Севастопольский приборостроительный институт и окончил его с отличием. В 1979 году Шкляренко избрали секретарем комсомольской организации «Продмаша», которая насчитывала около 450 человек.
— Наш Комитет комсомола занимался трудовым, идеологическим, военно-патриотическим воспитанием молодежи, — продолжает Виктор Николаевич. — Мы организовывали комсомольские слеты, походы по заповедным местам Крыма, летние и зимние спартакиады. Помимо этого профком выделял бесплатные путевки выходного дня. Словом, комсомольская жизнь в те годы была насыщенной и яркой.
Ежегодно в День машиностроителя Комитет комсомола организовывал торжественное собрание, где всех заводчан поздравляли с праздником, вручали грамоты за добросовестный труд, награждали премиями, а для молодежи устраивали посвящение в рабочий класс. Всех молодых призывников в торжественной обстановке провожали в армию возле памятника в честь погибших на фронтах Великой Отечественной войны работников завода.
В организации культурно-массовых мероприятий особая роль принадлежала творческим коллективам клуба, который работал на базе завода. Здесь функционировали хореографический и вокально-инструментальный кружки, спортивная секция по карате, в которой занимались ребята из оперативного комсомольского отряда. Этот отряд также был организован при заводе, его основной целью являлось оказание помощи правоохранительным органам в охране общественного порядка. Кстати, Виктор Николаевич, имея синий пояс по карате, принимал активное участие в подготовке молодых бойцов.
В течение последующих семи лет он работал на заводе мастером, заместителем начальника механосборочного цеха, начальником цеха товаров народного потребления. В 1986 году поступил в Донецкий политехнический институт на факультет подготовки организаторов производства, где учился с отрывом от производства год. С 1990 года занимал должность главного диспетчера к тому времени ОАО «Крымпродмаш». В этом же году его избрали секретарем парткома.
В борьбе за правое дело
1991 год стал серьезным испытанием для коммунистов. Виктор Николаевич Шкляренко с должности освобожденного секретаря парткома вернулся на должность главного диспетчера, но ни на шаг не отступил от своих убеждений. Он продолжал вести партийную работу в уцелевшей парторганизации на «Крымпродмаше». После восстановительного съезда Компартии Украины в 1993 году на Симферопольской партийной конференции Шкляренко избрали членом бюро горкома. А через год он стал секретарем Железнодорожного райкома КПУ.
Благодаря многолетнему опыту работы на заводе Виктор Николаевич с 1999 года был назначен на руководящую должность — заместитель директора ОАО «Крымпродмаш». В 2003 году стал заместителем председателя правления ОАО «Крымремстройтрест». А через три года устроился инженером по транспорту на спецавтопредприятии ОАО «Крымгаз». В 2010 году Виктор Николаевич стал заместителем начальника ЖЭО Железнодорожного района Симферополя. В 2005 году Шкляренко был избран вторым секретарем Симферопольского горкома КПУ, потом был избран первым секретарем Симферопольского горкома партии. С 2011 по 2017 гг. — сторонник социальной справедливости, защиты и поддержки людей труда. Виктор Николаевич еще со школьной скамьи был настоящим активистом, стремился помогать и быть полезным обществу. «Я не стал коммунистом, я им родился», — признается он.
Врожденное чувство долга и справедливости, неистребимое желание достичь поставленной цели — вернуть социалистический строй государства, определили путь борьбы коммуниста Шкляренко за интересы рабочих.
За добросовестный труд и тридцатилетний стаж на производстве Виктору Николаевичу Шкляренко было присвоено звание «Почетный ветеран труда». За активную партийную деятельность он награжден грамотами Центрального Комитета Компартии Украины и КПРФ, городского и районного комитетов КПУ и КПРФ, орденом ЦК КПРФ «За заслуги перед партией». Виктор Николаевич — заслуженный работник местного самоуправления Республики Крым, депутат Железнодорожного совета II–III–IV–V-VI созывов, депутат Симферопольского горсовета I созыва с 2014 по 2019 гг.
Пресс-служба Симферопольского горкома КПРФ