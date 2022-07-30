Семья Пепеляевых Алексея Петровича и Виктории Юрьевны получила диплом победителя регионального этапа Всероссийского конкурса «Семья года», в номинации «Многодетная семья».
Супруги в браке уже 19 лет. У Пепеляевых 7 активных ребят. Дети хорошо учатся, занимаются спортом и творчеством: посещают спортивные секции, участники олимпиад, осваивают акробатический рок-н-ролл, изобразительное искусство. Глава семьи Алексей Пепеляев депутат-коммунист, активно занимается проблемами Щелкино, где и живет.
Любовь, взаимопонимание, уважение, почитание старших и родителей, доброта и взаимовыручка, ответственность за близких людей и патриотизм — являются основными ценностями семьи.
«Вместе мы прошли долгий и счастливый путь. Благодаря поддержке друг друга, мы справились с трудностями тогда и успешно преодолеваем их сейчас. Любовь к детям и чувство ответственности за наших детей дает нам стимул для достижения поставленных целей.
Цель нашей жизни — это наши дети, а точнее дать им лучшее образование и уверенность в завтрашнем дне. Воспитываем мы наших детей так, чтобы спустя годы после того, как они покинут наше семейное гнездо, всегда собирались вместе и поддерживали друг друга», — отметила Виктория Пепеляева, многодетная мать, участница движения ВЖС «Надежда России».
«Только с появлением детей семья становится полноценной. С рождением малышей на супругов ложится огромный груз забот, они со всей полнотой ответственности начинают понимать, что значит «жить ради другого». Вознаграждение за все эти усилия — радость в глазах детей. Счастья тебе, большая семья!» — отметил первый замглавы администрации Ленинского района Захар Щегленко.
Напомним, Всероссийский конкурс «Семья года», организован Министерством образования, науки и молодежи Республики Крым совместно с Министерством труда и социальной защиты Республики Крым.
По материалам пресс-службы администрации Ленинского района