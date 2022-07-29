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пятница, 29 июля 2022 г.

Ольга Алимова: Возвращение QR‑кодов недопустимо!

В Минздраве захотели ввести QRкоды на все прививки. Замминистра здравоохранения, курирующий вопросы цифровизации, Павел Пугачев отметил, что даже с окончанием пандемии власти не намерены отказываться от широкого использования QRкодов и электронных сертификатов о вакцинации, потому что эта система «прочно вошла в нашу жизнь во всех сферах».

Власти вернулись к манипуляции здоровьем граждан для все большего ужесточения контроля. Снова. Попытка под шумок мнимой борьбы с заболеваниями распространить систему QRкодов обернется втягиванием общества в цифровой концлагерь с нарушением самых базовых прав человека.

В сложное для нашей страны время, когда нужно объединяться и сплачиваться, возвращение QRкодов недопустимо! Невозможно консолидировать общество, насильно разделяя его по социальному признаку.

Ольга Алимова, 

депутат ГД ФС РФ VI и VII созывов, 

член комитета Госдумы по транспорту и строительству, 

член фракции КПРФ

 