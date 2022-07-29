Ольга Алимова: Возвращение QR‑кодов недопустимо!

В Минздраве захотели ввести QR‑коды на все прививки. Замминистра здравоохранения, курирующий вопросы цифровизации, Павел Пугачев отметил, что даже с окончанием пандемии власти не намерены отказываться от широкого использования QR‑кодов и электронных сертификатов о вакцинации, потому что эта система «прочно вошла в нашу жизнь во всех сферах».
Власти вернулись к манипуляции здоровьем граждан для все большего ужесточения контроля. Снова. Попытка под шумок мнимой борьбы с заболеваниями распространить систему QR‑кодов обернется втягиванием общества в цифровой концлагерь с нарушением самых базовых прав человека.
В сложное для нашей страны время, когда нужно объединяться и сплачиваться, возвращение QR‑кодов недопустимо! Невозможно консолидировать общество, насильно разделяя его по социальному признаку.
Ольга Алимова,
депутат ГД ФС РФ VI и VII созывов,
член комитета Госдумы по транспорту и строительству,
член фракции КПРФ