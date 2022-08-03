СТАЛИН ОБ УКРАИНСКИХ НАЦИОНАЛИСТАХ

"Нет, мы правильно поступаем, что так сурово караем националистов всех мастей и расцветок. Они лучшие помощники наших врагов и злейшие враги собственных народов. Ведь заветная мечта националистов - раздробить Советский Союз на отдельные "национальные" государства, и тогда он станет легкой добычей врагов. Народы же, населяющие Советский Союз, в своем большинстве будут физически истреблены, оставшаяся же часть превратится в бессловесных и жалких рабов завоевателей.
Не случайно презренные предатели украинского народа - лидеры украинских националистов, все эти мельники, коновальцы, бандеры уже получили задание от немецкой разведки разжигать среди украинцев, которые те же русские, ненависть к русским и добиваться отделения Украины от Советского Союза. Особенно преуспели в деле разжигания национальной розни и натравливании одних народов на другие англичане. Благодаря такой тактике, подкупая жалких и продажных вождей разных народов, капиталистическая островная Англия, ничтожно маленькая по своим размерам, сумела захватить огромные территории, поработить и ограбить многие народы мира" (И.В. Сталин, Собр. сочинений, М.,: 1946-1951, 1997-2006; т.15, с.17).
Изречение И. В. СТАЛИНА выписал Самарин А. В.