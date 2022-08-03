Геннадий Зюганов: Россия больше не может идти прежним путем!

Маятник истории вновь движется влево, и изменение социально-экономического курса неизбежно, если мы хотим сохранить нашу страну. В этих условиях только КПРФ является реальной альтернативой буржуазной власти.
Мы предлагаем стране не только выверенную программу, но и сильную команду, накопившую уникальный опыт.
Да, мы открыты для сотрудничества со здоровыми силами. Другое дело, что на сегодняшний день в России большинство организаций в политическом пространстве - либо проекты власти, либо их союзниками.
Никакие новые названия не способны скрыть того факта, что подавляющее большинство политических сил не могут похвастаться ни сильными программами, ни яркими командами, ни идеологическим содержанием!