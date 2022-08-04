В Ливадии открыли выставку, посвященную отдыху Сталина

По сообщению минкульта Крыма, выставка данной тематики открыта в России впервые.
Экспонаты из фондов Ливадийского дворца-музея расположены в трех выставочных залах Дома барона Фредерикса. Там впервые посетители смогут увидеть подлинные проекты 1945 г. интерьеров госдачи №1, оборудованной для Иосифа Сталина в Ливадийском дворце, а также мебель и предметы быта 1940-1950-х годов.
Напомним, что Ливадия использовалась в качестве госдачи с марта 1945 года. Здесь отдыхали руководители партии и государства в течение восьми лет. Из документов известно, что после Великой Отечественной войны Сталин побывал в Ливадии и самом дворце еще дважды.