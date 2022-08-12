Сейчас необходимо сплотиться и добиться справедливости!

Так считает первый секретарь КПО КПРФ, депутат Госсовета Республики Крым Сергей Богатыренко. Об этом он заявил во время беседы о ситуации, сложившейся вокруг крымского предпринимателя Олега Зубкова и его уникального сафари-парка «Тайган», расположенного в Белогорском районе полуострова, с главным редактором газеты «Коммунист Крыма» Лилией Косса.
— В конце июля Олега Зубкова осудили на 2 года и 3 месяца колонии общего режима. Причиной тому стало прошлогоднее происшествие — тигр повредил ребенку возрастом чуть более года палец на руке. На ваш взгляд, решение суда справедливо?
— На мой взгляд, решение несправедливое. Более того, так считаю не я один, так считают сотни тысяч человек по всей России и за ее пределами. Прежде всего людей возмущает не срок, на который осудили Зубкова — 2 года и 3 месяца, а тот факт, что его осудили из-за беспечного отношения мамаши к своему ребенку, которая, нарушая все правила и нормы посещения таких объектов, игнорируя чувство самосохранения и ответственности за грудного малыша, поднесла его к клетке с хищником. Лично я считаю, что это полностью находится в зоне ответственности матери ребенка.
Общаясь с сотрудниками парка, изучая документы, которые находятся в открытом доступе в сети интернет, понимаешь, насколько несовершенны наши следственные органы и судебная система. Например, следственный эксперимент проводился при помощи манекена подростка, хотя инцидент произошел с годовалым ребенком. Получается, результаты такого следственного эксперимента уже можно ставить под сомнение, а по-хорошему, не принимать во внимание. Но суд вообще не рассматривал доводы стороны защиты, которая, опираясь на независимые экспертизы, документы, показания, доказывала невиновность Зубкова. Решение принималось, опираясь только на доводы обвинения.
Но самой вопиющей стала информация о долговой расписке и вообще знакомстве судьи с подсудимым (жена Олега Зубкова после его ареста обнаружила в сейфе расписку, по которой ее муж, некоторое время назад, дал в долг крупную сумму судье, который впоследствии вел его дело — прим. ред.). Законодательство регламентирует беспристрастность суда и не допускает каких-либо отношений между судьей и обвиняемым, т. е. судья должен был взять отвод и отказаться от рассмотрения данного дела. Тем не менее, он выносит резонансное решение, которое по своей сути является неправомерным. И как только эта информация появилась в сети интернет, Зубкова надо было немедленно освободить и назначить нового судью и пересмотр дела. Это я привел только два ярких примера явных нарушений, а их на порядок больше.
Для меня в этой истории остается загадкой, что это — полная уверенность в безнаказанности должностных лиц или это такой уровень наших следственных органов и судебной системы.
Несмотря на резонансность этого дела, известность Зубкова и степень его поддержки простыми людьми, суд, зная, какая реакция за этим решением последует, даже не удосужился хотя бы сделать вид беспристрастности и справедливости. Лично у меня складывается впечатление, что это дело заказное и направлено на изоляцию владельца и дальнейшее уничтожение этого парка.
Чтобы не допустить этого беспредела КПРФ вместе с активистами и сторонниками парка «Тайган» начали сбор подписей в поддержку Олега Зубкова, которые будут представлены при рассмотрении дела в апелляционном суде. Сбор подписей это не только акт поддержки Зубкова и парка «Тайган», но и превентивная защита всех предпринимателей, которые могут попасть в такую ситуацию, если вдруг их бизнес кому-то приглянулся или, наоборот, предприниматель кому-то не понравился. Если усилиями большинства крымчан мы сможем установить справедливость и защитить директора парка, то это будет положительным сигналом для всех крымских предпринимателей и ударом по рукам нечистоплотных чиновников и непуганых судей, обслуживающих интересы последних. Поэтому призываю всех крымчан поставить подпись в поддержку Олега Зубкова либо на точках сбора подписей, либо в электронном виде на специальном сайте. Только в единстве наша сила!
— Возвращаясь к прошлогоднему инциденту с малышом, хочу спросить, вы своих детей повезете в «Тайган» или вы уже его посещали?
— В «Тайгане» мы с детьми еще не были, хотя они очень просят. Зато мы порой посещаем зоопарк «Сказка». Понимаю, что вопрос касается безопасности посещения. Считаю, что посещение заведений Зубкова — дело безопасное. Главное — соблюдать элементарные правила безопасности. А их-то и не много: не совать руки в клетку с любыми животными и смотреть за своими детьми. В повседневной жизни мы постоянно оберегаем своих детей, предвидя возможные опасные ситуации для них, и корректируем их поведение и действия. Даже от соседских собачек и кошечек можно ждать подвоха, неужели дикие хищники могут кому-то показаться менее безопасными? Хотя ситуация показала, что есть такие люди. Жаль, что ответственность за них несут ни в чем не виновные люди.
— Расскажите об истории с Зубковым и «Тайганом», которая произошла несколько лет назад. Почему КПРФ выступила тогда в поддержку предпринимателя? Чего удалось добиться?
— Два года назад состоялось заседание комиссии Госсовета по вопросу парка «Тайган». На том заседании присутствовали чиновники всех мастей и депутаты единороссы. От КПРФ нас было двое: я и Владимир Демченко. На тот момент мы о Зубкове и «Тайгане» только слышали, но лично знакомы не были. И тут мы становимся свидетелями какого-то невообразимого судилища над владельцем зоопарка. Просто театр абсурда: главный ветеринар печется о том, что львам дали просроченную рыбу, забывая о том, что в дикой природе они и так едят падаль. Делая прививки львам, не мазали лапку спиртом! Уполномоченный по защите прав предпринимателей занял позицию не защиты, а обвинения. Налоговик докладывает о каких-то нарушениях, не смотря на то, что «Тайган» является крупным налогоплательщиком. Каждое выступление следующего чиновника было хлеще предыдущего. И все это проходило под одобрительное кивание единороссов. И только мы вдвоем от фракции КПРФ, сразу поняв, что это подготовленная акция расправы, встали на защиту предпринимателя. На один из простых вопросов нам так и не дали ответа: «Почему, если в парке все так плохо, такая высокая рождаемость в неволе?» Ведь это один из самых главных показателей качества содержания животных! Внятного ответа мы не услышали ни на один наш вопрос! Это была первая спланированная атака единороссов на парк львов «Тайган» и его директора Олега Зубкова. На человека, который ни копейки не попросил из бюджета на создание уникального парка, построил его полностью за свои деньги и ежегодно отчисляет в бюджет немалые налоги!
— Сейчас, на ваш взгляд, ситуация изменилась или продолжается скрытый рейдерский захват?
— Парк «Тайган» — одна из точек притяжения туристов в Крыму. Яркая жемчужина не только Белогорского района, а и всего Крыма, благодаря которой в Крым едут люди посмотреть на известный по всей России парк львов. И сегодня, когда туристический поток на полуостров ограничен, каждое место, ради которого к нам едут туристы, должно быть под особым контролем и опекой местных властей. Тем не менее, уже неделю вся Россия гудит в интернете по поводу ареста Зубкова и угрозы закрытия его парков, а чиновники, депутаты-единороссы будто воды в рот набрали. Хотя они первые должны были поднять вопрос о судьбе Олега Алексеевича и сохранности «Тайгана». Будучи свидетелем судилища двухлетней давности и наблюдая за ситуацией сегодня, у меня сложилось мнение, что это вторая попытка неудавшегося рейдерского захвата, за которым стоят чиновники от единороссов, прикрывающиеся и покрываемые партийными бонзами ЕР.
— Что еще планируете сделать для поддержки крымского предпринимателя?
— Ранее я уже сказал, что КПРФ вместе с активистами и сторонниками парка «Тайган» начали сбор подписей в поддержку Олега Зубкова, которые будут представлены при рассмотрении дела в апелляционном суде. Также, опираясь на полученную из интернета информацию о нарушениях при проведении следственных мероприятий и судебного заседания, направим депутатские запросы в соответствующие органы для их немедленного реагирования. И, конечно, подключим к этой работе депутатов фракции КПРФ в Государственной Думе, которые два года назад уже оказывали действенную помощь. Ну и, конечно, постоянно поддерживаем обратную связь с активистами и населением.
Крымчане всегда сплачивались перед лицом различных угроз и сейчас необходимо сплотиться и добиться справедливости, не допустив, чтобы нечистоплотные чиновники травили и уничтожали предпринимателя и его бизнес.
КПРФ — работать для людей!
Свободу Олегу Зубкову!