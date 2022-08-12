Юрий Афонин: КПРФ – за подлинное Народовластие!

«В свое время разрушение Советского Союза и социализма прикрывалось лозунгом борьбы за демократию. Но в реальности сегодня капиталистическая власть все больше ее ограничивает», — заявил зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.
«Слово «демократия» давно не в моде у «партии власти». Она пытается создать систему, где ни один неугодный чиновникам человек не сможет пройти на выборную должность. Фракция КПРФ в Госдуме последовательно противостоит этому антидемократическому «реформированию» избирательного законодательства.
По инициативе президента были возрождены всенародные выборы губернаторов. Однако «Единая Россия» дополнила закон о выборах положением о «муниципальном фильтре». Получилась нелепость: парламентская партия без сбора подписей выдвигает кандидата на пост президента России, но вот кандидата в губернаторы просто так выдвинуть почему-то не имеет права — должна собирать подписи муниципальных депутатов. А ведь эти депутаты в период выборов подвергаются жесткому административному нажиму.
КПРФ выступает за отмену «муниципального фильтра». Граждане должны получить право свободно выбирать глав регионов. Кроме того, во время эпидемии COVID-19 было изобретено трехдневное голосование, которое создает возможности по административному приводу и подкупу избирателей и подрывает способность оппозиции контролировать выборы.
КПРФ ответила на трехдневку еще большей мобилизацией своего актива и проектом «Красный контроль», привлекающим к наблюдению за выборами десятки тысяч граждан-добровольцев. Но проблема остается: трехдневное голосование более уязвимо перед различными манипуляциями, поэтому мы выступаем за его отмену.
Голосами «партии власти» Госдума ввела запрет на участие в контроле над голосованием наблюдателей из соседних регионов на выборах регионального и местного уровней. Люди по месту своего жительства подвергаются давлению со стороны начальников и поэтому не всегда могут твердо защищать законность на избирательных участках. Приезд наблюдателей из соседних регионов решал эту проблему, но такую практику запретили.
Коммунисты ответят на этот шаг власти удвоением числа наблюдателей на сентябрьских выборах 2022 года. А что касается избирательного законодательства, то КПРФ выступает за всемерное расширение права граждан контролировать ход выборов. Для этого институт членов комиссий с правом совещательного голоса должен быть восстановлен, а возможности наблюдателей — увеличены.
В прошлом году начали широко внедрять дистанционное электронное голосование. В результате имеем множество примеров, когда по бумажным бюллетеням побеждает оппозиционный кандидат, но ДЭГ перетягивает одеяло в пользу представителя «партии власти». Мы убеждены: нынешняя процедура ДЭГ не оставляет оппозиции и гражданам реальной возможности контролировать подсчет голосов. Электронное голосование должно быть отменено или его процедура должна быть серьезно скорректирована.
Последний по времени удар по демократии — новая муниципальная реформа. Сокращение числа муниципалитетов лишает граждан самого близкого — муниципального — уровня власти. Чтобы решить многие насущные вопросы, людям придется ехать за десятки или даже сотни километров. Кроме того, реформа предусматривает пятилетний (!) перерыв в проведении муниципальных выборов везде за исключением городов.
В то же время «партия власти» ничего не делает для того, чтобы средствами избирательного законодательства пресечь использование на выборах «черных» технологий. Грязные приемы обильно используются против оппозиционных кандидатов. В частности, широкое применение находит технология двойников. Свежий пример: сейчас только на выборах горсовета Омска против кандидатов КПРФ выдвинуто 7 кандидатов — полных однофамильцев и 14 кандидатов — со схожими фамилиями!
Коммунисты сражаются за право граждан свободно выражать свою волю на выборах. Наши предложения по демократизации избирательного законодательства страны будут обобщены в важнейшем документе, который готовит фракция КПРФ, — в проекте Избирательного кодекса Российской Федерации.
Кому сегодня выгодно падение доверия граждан к выборам, а значит, и к самой российской власти, формируемой посредством этих выборов? Только прямым врагам России. Именно им нужно, чтобы в нынешней сложнейшей ситуации наше общество было не консолидировано, а максимально расколото, чтобы народ проникся полным недоверием к власти. Это открывает возможности для дестабилизации общественно-политической ситуации и организации гибельных для страны «цветных» переворотов. Поэтому особенно важно сегодня принять предложения КПРФ, направленные на создание настоящего народовластия — подлинно демократической системы власти, которая будет выражать интересы всего народа», — заявил Юрий Афонин.
По материалам https://gazeta-pravda.ru/