Геннадий Зюганов: Выбор у нас сегодня один: либо социализация, либо фашизация!

Наступил момент истины. России нужно твердо встать на правильный путь развития! Разговоры о каком-то «особом пути» - пустопорожние.
В XX веке человечество выработало 3 пути развития.
Первый - «Новый мир» Советского Союза на основе ленинско-сталинской модернизации. Она позволила в кратчайшие сроки построить 9 тыс. заводов и из полуграмотной страны стать Державой с самым образованным населением и лучшим производством в мире. Поэтому нацистская Германия оказалась слабее СССР, несмотря на то, что на нее работала вся мощь объединенной Европы.
Второй - «Новый курс» Рузвельта, который многое взял у СССР, сумев тем самым «подлечить» американскую экономику по апробированным Лениным и Сталиным лекалам.
И, наконец, третий путь - «Новый порядок» Гитлера с уничтожением целых народов.
Поэтому выбор у нас сегодня один: либо социализация, либо фашизация! https://youtu.be/YA7Hh3vTpvo
YouTube (https://youtu.be/YA7Hh3vTpvo)
Нет иного пути, кроме социализма!