Советский опыт организации массового общедоступного санаторно-курортного отдыха должен быть востребован и сегодня

Об этом заявил зампредседателя ЦК КПРФ Юрий Афонин.
– Ряд стран ЕС, в первую очередь, прибалтийских — предлагают прекратить выдачу шенгенских виз гражданам РФ. При этом нужно иметь в виду, что гости из России традиционно вносили существенный вклад в туристическую и другие, связанные с ней, отрасли европейской экономики.
Приведу цифры, обнародованные испанскими аналитиками. Они подсчитали, что за сутки турист из России (наверное, не самый бедный) в среднем тратил на отдыхе порядка 175 евро. Для сравнения: немцы – 138 евро, французы – 99 евро. В 2019 последнем допандемийном году туризм приносил 30,8% в ВВП Черногории (она пока вне ЕС), в Хорватии – 24,8%, Португалии – 17,1%, Испании – 14%. Теперь там схлопывается всё, что связано с туризмом, все смежные сферы экономики, малый бизнес. Некоторые предприниматели просто вынуждены закрываться.
То есть, своими действиями европейские и национальные чиновники стран ЕС вредят своим же согражданам — как и с отказом от поставок энергоносителей из нашей страны. Прогнозы западных экспертов по поводу последствий отсутствия туристов из России неутешительны. Только в 2022 году Европа не досчитается от 5 до 10 млн гостей из нашей страны, которые в прошлом году оставили там более 21 млрд евро.
Но большинство жителей нашей страны такое решение никак не затронет, ибо загранпаспорта имеют не более 30% россиян. Остальные вообще не выезжают заграницу и проводят свободное время всё больше на своих приусадебных участках или где-то ещё недалеко от места проживания, кто-то путешествует по России.
Внутренний туризм у нас сейчас активно развивается. Принята специальная государственная программа по субсидированию строительства гостиниц и других средств размещения. Обещают «льготные» кредиты, но в советское время туристические объекты и здравницы строило государство — без всяких займов и процентов. Даже в самые сложные времена, и на заре Советской власти, и после войны, эта отрасль не испытывала недостатка в финансировании и внимании со стороны Советского государства. Много делалось для развития доступного, массового санаторно-курортного отдыха и лечения.
Этот опыт нужно взять на вооружение. А Европа пусть пожинает плоды своей недальновидной и, можно сказать, самоубийственной политики, осл