ВОССТАНОВЯТ ЛИ ВЕЛОТРЕК В ЦЕНТРЕ СИМФЕРОПОЛЯ?

На протяжении многих лет строительный забор и пустырь в центре Симферополя на месте велотрека «Авангард» у одних вызывает недоумение, у других справедливый вопрос, почему не восстановить велотрек. Мы попытались разобраться в этой истории, которая длится уже не один десяток лет. И обратились к депутату Симферопольского городского совета от КПРФ Василию Саенко, который занимается вопросами, связанными с этим объектом, с 2020 года.
«Два года назад ко мне на депутатский прием пришли представители инициативной группы спортсменов велоспорта с просьбой помочь сдвинуть с мертвой точки вопрос с велотреком «Авангард» в Симферополе. Самостоятельно с помощью писем у них никак не получалось даже внятный ответ на свои вопросы получить и на личный прием попасть. Поэтому эти люди, которые болеют всей душой и сердцем за развитие велосипедного спорта в Крыму, сами являются чемпионами, тренерами по велоспорту, обратились ко мне за помощью. И мы начали совместную работу», — рассказал Василий Саенко.
Одна из сторон работы депутата заключается в активном содействии решения проблем граждан, общественных и иных организаций на различных уровнях власти. Депутатские полномочия позволяют запрашивать и получать информацию, вносить предложения в министерства и ведомства, администрации и правительство, т. к. чаще всего вопросы можно решить только пройдя все «семь кругов ада». Примерно столько «кругов» было пройдено инициативной группой и депутатом-коммунистом по вопросу, связанному с симферопольским велотреком «Авангард». Отметим, что в инициативную группу входят более 30 человек — это чемпионы мира, чемпионы Европы, призеры мира и Европы, мастера спорта, ветераны спорта.
«В процессе работы, совместно с юристами КПРФ, мы направляли депутатские обращения главе администрации города, в министерство спорта, во все инстанции, которые заинтересованы или могут иметь отношение к решению данного вопроса, включая БТИ и министерство культуры, т. к. стадион «Авангард» вполне может претендовать на статус объекта культурного наследия, — подчеркнул Василий Саенко. — Обращались к депутату Государственной Думы от КПРФ Валерию Синельщикову, который, в свою очередь, обратился в Совет министров Республики Крым».
По итогу данных обращений депутату и инициативной группе удалось выяснить, что у территории есть владелец. По информации Департамента развития муниципальной собственности РК земельный участок под велотреком площадью 16 490 кв. м. был в 2019 году предоставлен в постоянное бессрочное пользование Управлению судебного департамента РК.
«Мы подготовили новые обращения на имя главы Крыма Сергея Аксенова по рассмотрению возможности передачи этого земельного участка городу или министерству спорта для возведения велотрека. По итогам обращения, глава республики дал поручение министерству спорта провести встречу с нами и инициативной группой. На днях мы были на совещании в минспорта. Там были представители администрации города Симферополя, Департамента развития муниципальной собственности, Федерации велоспорта Крыма, — рассказал депутат-коммунист, отметив, что в начале беседы представители минспорта не выразили никакой заинтересованности. — Но в ходе общения чиновники все же приняли во внимание наши аргументы и точку зрения, что велотрек необходимо восстановить на прежнем историческом месте».
Этот велотрек один из старейших треков в России. Он был построен в июне 1894 года. Дважды был реконструирован в советское время. Здесь выступали великие чемпионы, было установлено множество рекордов. Соревнования проводились по всем видам велоспорта на треке. С учетом положений ст. 3. ФЗ-73 «Авангард» можно считать объектом культурного наследия, как минимум — местной достопримечательностью.
«Понятно, что он устарел. Не было ни козырька, ни крыши, он не соответствовал современным стандартам, поэтому и был сделан проект реконструкции велотрека «Авангард», — рассказал руководитель инициативной группы Игорь Красовский, мастер спорта СССР по велоспорту-трек.
По его словам, проект строительства велотрека прошел согласование на первоначальном этапе в международных экспертных бюро. Свои подписи под проектом поставили специалисты из Германии, Франции.
Справка
Велотрек в центре Симферополя (сейчас ул. Маяковского) был открыт в июне 1894 года. Это один из первых велотреков в Российской империи и старейший велотрек СССР. Он реконструировался в 1930-х годах, а также в 1955 году. Во время последней реконструкции велотрек «Авангард» получил бетонное покрытие 333-метровой дорожки и ее освещение.
В 2007 году под предлогом строительства современного спортивного комплекса велотрек снесли. После этого в том же году было установлено несколько десятков свай, после чего работы были остановлены и не ведутся по настоящее время.
Напомним, что в 2017 году данной территорией заинтересовался на тот момент генеральный директор компании-застройщика ООО «Интерстрой» Евгений Кабанов. На месте старого велотрека ныне обвиняемый в мошенничестве и хищении 57 миллионов рублей из бюджета республики чиновник планировал построить многофункциональный гостиничный, торгово-офисный и жилой комплекс.
«Мы активно начали заниматься вопросом восстановления велотрека «Авангард» с 2020 года, а до этого мы все верили, что если заложили капсулу, сделали проект, то все будет построено. Но, оказалось, что все заглохло. Велоспорт — это спорт номер один. Это один из базовых видов спорта в Крыму и для его развития этот велотрек просто необходим», — уточнил Игорь Красовский.
Сейчас в Симферополе есть и разборной трек, и построен новый трек на ул. Гурзуфской, но, по мнению мастера спорта, это все не то.
«Трек на Гурзуфской — это колечко для детей — 200 метров. Есть стандарты — 333 метра, 250 метров, т. е. новый трек не соответствует стандартам соревнований. Его сварили из уголочков, накрыли и все, — отметил Красовский. — Нашим крымским спортсменам нужен достойный велотрек».
Информация
Приказом Министерства спорта России были утверждены базовые виды спорта в различных субъектах. Так, в Республике Крым базовыми видами спорта были признаны бейсбол, бокс, велосипедный спорт, дзюдо, каратэ, легкая атлетика, настольный теннис, пулевая стрельба, софтбол, спортивная борьба, теннис, тяжелая атлетика, художественная гимнастика, спорт слепых, сумо, шашки, кикбоксинг, самбо, спортивное ориентирование, шахматы и спорт глухих.
Свой статус потеряли такие виды как баскетбол, гребной спорт, парусный спорт, скалолазание, футбол, хоккей на траве, спорт лиц с поражением ОДА, акробатический рок-н-ролл, армрестлинг.
Сейчас на месте «Авангарда» все работы прекращены, но подготовительная часть работ по проекту, о котором рассказал Игорь Красовский, была проведена еще в 2007 году.
«Там есть подземная речка, которая затапливала ул. Жуковского. Поэтому было построено железобетонное русло для нее и забито свайное поле под велотрек, — уточнил руководитель инициативной группы. — По тому проекту, который был согласован, работы начались 15 лет назад, а вот почему они были приостановлены — тайна, покрытая мраком. По проекту планировалось возвести новый современный велотрек, соответствующий всем международным требованиям — пять спортзалов, стоянка автотранспорта, все под структуру велоспорта: кабины, раздевалки, душевые. Размер трека — 333 метра — стандарт. Крыша, закрывающая трибуны».
Сейчас появилась надежда на то, что дело сдвинется с мертвой точки. По словам Василия Саенко, после совещания в Министерстве спорта, у него состоялась встреча с главой города Симферополя Михаилом Афанасьевым, на которой они обсудили вопрос возможности передачи участка и возобновления строительства велотрека «Авангард».
«В минспорте нас попросили предоставить проект для ознакомления и проработки его под российские стандарты и городская администрация в лице Михаила Афанасьева заинтересована в скорейшем разрешении данного вопроса. Мер города сказал, что в курсе проблемы с велотреком, он поддерживает инициативу по его строительству и будет общаться с главой Республики по вопросу возможности передачи этого земельного участка в городскую собственность или Министерству спорта Республики Крым», — рассказал Василий Саенко.
Спорт — это нелегкая профессия, а когда приходится преодолевать еще и проблемы с тем, где тренировать спортсменов, уровень сложности и вовсе начинает зашкаливать.
Все спортивное сообщество Крыма с надежной смотрит в будущее и верит в то, что решение о возобновлении строительства современного велотрека «Авангард» в центре столицы Крыма будет принято, как можно скорее. Ведь, имея спортивную инфраструктуру такого уровня, за прошедшие 15 лет республика могла бы воспитать множество прекрасных спортсменов велосипедного спорта, принимать и проводить соревнования, популяризировать спорт, здоровый образ жизни и регион в целом.
Лилия Косса