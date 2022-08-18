Реальная консолидация российского общества вокруг СВО на Украине – это главное условие победы над неонацизмом

Из зоны специальной военной операции России на Украине приходят тревожные сообщения. Продолжаются безумные обстрелы Запорожской АЭС. Каждый день сыплются снаряды и ракеты на города и поселки Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. Спецслужбы бандеровской хунты проводят диверсионные операции в Крыму и других российских регионах.
Терпя одно поражение за другим на поле боя, бандеровцы перешли к откровенному террору. Это было свойственно им и раньше.
Но обстрелы Запорожской АЭС, ставящие мир на грань ядерной катастрофы, удары по химическому заводу «Стирол» в Горловке, грозящие экологическим бедствием, и диверсионные акты в Крыму – это принципиально новые явления. Они подтверждают наше твердое убеждение, что неонацистский режим в Киеве фактически превратил братскую Украину в террористическое государство.
К сожалению, российская сторона пока ограничивается призывами к так называемому «мировому сообществу» осудить акты государственного террора. Бессмысленно ожидать от спонсоров терроризма в лице США, Евросоюза и НАТО осуждения преступлений неофашистов.
Неонацисты в Киеве и их западные кукловоды давно перешли все «красные линии». Но обещания жесткой реакции Москвы в виде ударов по центрам принятия решений пока остаются очередными «серьезными предупреждениями». Лишь решительный и твердый отпор тем, кто сознательно и упорно погружает мир в пучину атомного апокалипсиса, может остановить их.
Общество ожидает от властей более энергичных действий, призванных остановить государственный терроризм Зеленского и его банды.
Россия давно ждет более энергичного проведения необходимых социально-экономических преобразований. Создания благоприятных условий для достойной жизни граждан и духовного возрождения Отечества. Без этого невозможно обеспечить армию всем необходимым для победы над неонацистами, вернуть страну на путь суверенного развития. В этой связи вызывают особую озабоченность сообщения о подготовке к приватизации, или даже банкротству, предприятий оборонно-промышленного комплекса.
Реальная консолидация российского общества вокруг СВО на Украине – это главное условие победы над неонацизмом. Она возможна лишь только тогда, когда общество будет отчетливо понимать характер происходящих событий и влиять на принимаемые решения.
В этой связи мы вносим предложение о проведении в самое ближайшее время заседания Совета Государственной Думы, где необходимо обсудить складывающуюся обстановку и выработать дополнительные меры по успешному завершению военно-политической операции.