Глухота и безразличие власти к людям приводит к трагедиям

На прошлой неделе в Омске произошло ЧП. Рухнул угол многоэтажного жилого дома. И только чудом это происшествие обошлось без человеческих жертв. Оказывается, этот дом уже давно требовал капитального ремонта, о чем неоднократно говорили жители, но местная власть выбрала для себя очень удобную позицию – не замечать людей и тем более их проблемы. К чему это все привело, можно посмотреть в интернете. Конечно, сейчас местная верхушка засуетилась, под телекамеры показывают бурную деятельность и сочувствие пострадавшим. Но, где вы были раньше? Почему еще две недели назад вам было на все наплевать?
Ответ на этот риторический вопрос очень прост – между властью единороссов и простыми людьми огромная пропасть непонимания и безразличия! Единороссов волнуют только их кресла и карманы, набитые бюджетными деньгами. Они одинаковы не зависимо от того, какой регион представляют.
Давайте вернемся в Крым, а именно в город-курорт Алушта. Где ситуация с аварийным домом планомерно подбирается к омскому сценарию, и только Бог может знать, когда случится трагедия.
Напомню, что еще в далеком 2005 году в многоквартирном доме по улице Юбилейная, 4, в одной из квартир произошел взрыв газа. Взрывом полностью «вынесло» фасадные плиты квартиры, а так же повреждены перекрытия. Жильцов пяти поврежденных квартир расселили сразу, судьбу остальных двадцати трех должна была решить экспертиза. И она однозначно решила, что вся секция является аварийной и опасной для проживания.
В 2014 году постановлением Совмина этот дом был внесен в региональную адресную программу «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на 2014–2015 годы» и у людей появилась надежда на торжество справедливости. В программу на этот дом было заложено 47 миллионов рублей. Но, как говорится, недолго музыка играла.
В 2017 году власти в лице единороссов созывают комиссию и на основании новой экспертизы исключают этот дом из региональной программы переселения. Видите, как просто все получается! Привлекли общество с ограниченной ответственностью с карманными экспертами и те нарисовали экспертизу с необходимыми выводами. А первую экспертизу, которую проводил государственный научно-исследовательский и проектный институт, просто похерили в угоду интересам чиновников.
Теперь людям рассказывают, что сделают ремонт (к 2030 году), подмажут, подкрасят и все будет в порядке. Я себе не представляю, каким ремонтом хотят отделаться от жильцов чиновники, если инженеры-конструкторы КрымНИИпроекта черным по белому написали, что в замене из-за повреждений нуждаются 17 плит! Любой здравомыслящий человек понимает, что в уже построенном доме, нереально заменить такое количество плит без его полного демонтажа. Любое колебание и смещение поврежденных плит может привести к трагедии. Если кому интересно, может в интернете найти, как складываются панельные дома, прямо, как карточные домики. А в этом доме большое количество жильцов преклонного возраста, которые в случае чего не смогут оперативно повыскакивать из своих квартир. Шансов на спасение просто нет.
Кроме того, Крым – высокосейсмический регион и все строения должны соответствовать требованиям по сейсмике от 7 до 9 баллов. И это не формальность – это безопасность! А тут на протяжении 17 лет стоит многоквартирный дом с дырой по середине, плиты перекрытия которого держатся на железных подпорках. И там продолжают жить люди! Правда жизнью это назвать нельзя, так как живут они на пороховой бочке. Ведь с каждым годом дом ветшает и вероятность обрушения становится больше. Но, как говорится, спасение утопающего – дело самого утопающего.
Предлагаю главе Алушты, если ее мнение отличается от жителей аварийного дома и она считает этот дом безопасным, поменяться с людьми своим жильем и переселиться в этот «безопасный» дом вместе со своими детьми и внуками, тем самым показав не на словах, а на деле солидарность и единение с жителями Алушты. Сейчас единороссы часто используют лозунг «Своих не бросаем». Как жаль, что за восемь лет крымчане для них так и не стали своими.
Об этой проблеме мы узнали на депутатском приеме, где жители аварийного дома обратились к нашему депутату Госсовета от фракции КПРФ Владимиру Демченко и попросили приложить все усилия для того, чтобы сдвинуть эту ситуацию с мертвой точки.
Местным властям это не интересно, у них свои заботы: раздать места на пляжах под очередные «наливайки» и заработать себе в карман, а проблемы жителей аварийного дома им не интересны – на них не заработаешь. Поэтому мы, коммунисты, вынуждены привлекать федеральные силы и надзорные органы для защиты простых крымчан от безразличия чиновников. Для нас человеческие жизни дороже! Мы намерены подключить все свои силы, чтобы не допустить трагедии. Вместе добьемся справедливости!
Сергей Богатыренко, руководитель фракции КПРФ в Госсовете РК