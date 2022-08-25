О Парвусе, немецких деньгах и «документах Сиссона»

Долгие годы не утихают многочисленные споры и политические баталии о якобы полученных В. И. Лениным и большевистской партией немецких деньгах на организацию революции 1917 г. в России. В этой мифической теме «денег Ленина» существует три основных обвинения: Парвус, пломбированный вагон, другие «источники средств» Ленина.
Давайте рассмотрим все последовательно.
А Парвус, кто?
Имя Парвуса практически везде присутствует в «исследованиях», посвященных теме большевиков-«немецких шпионов». Создается впечатление, что Парвус этакий «злой гений» своей эпохи. Но, читая его биографию, видно, что речь идет всего лишь об авантюристе-коммерсанте, мошеннике, стремящемся к власти и роскошной жизни.
Еще до начала Первой мировой войны будущий агент германского генштаба испортил себе репутацию в среде революционеров. Став литературным агентом А. М. Горького, он собрал за пьесу «На дне» большую сумму — порядка 100 тыс. марок, но вместо того, чтобы сдать ее в партийную кассу, он отправился в путешествие с «дамой сердца». После этого инцидента Парвус был исключен из партийных рядов. Он уехал в Константинополь, где сколотил неплохое состояние на контрабанде оружия для турецкой армии.
После начала Первой мировой войны, Парвус посчитал, что пробил его звездный час. Он вернулся в Германию и предложил услуги германскому МИДу, предъявив состряпанный им меморандум по организации революции в России. Парвус был уверен в том, что интересы германского правительства полностью совпадают с интересами русских революционеров и что российские социал-демократы помогут осуществить его замыслы. При всем при этом он даже называл точную дату революции — 22 января 1916 г., день годовщины Кровавого воскресенья. По-видимому, немцы заинтересовались этой идеей, так как выделили ему миллион марок на революционные цели.
Но надеждам Парвуса не суждено было сбыться. Его первая же попытка поговорить с Лениным закончилась тем, что он был выставлен за дверь. Вскоре Владимир Ильич опубликовал разгромную статью «У последней черты» («Социал-демократ», №48, 20 ноября 1915 г.), где есть такие строки: «Парвус, показавший себя авантюристом уже в русской революции, опустился теперь в издаваемом им журнальчике «Колокол» до ... последней черты… Он лижет сапоги Гинденбургу, уверяя читателей, что немецкий генеральный штаб выступил за революцию в России» (Ленин В. И. Полн. собр. соч., т.27, с. 82).
После этого Парвус еще несколько раз пытался вступить в контакт с Лениным, но все попытки терпели фиаско. В. И. Ленин категорически отказывался иметь с ним дело.
Прошел январь 1916 г., революции в России не случилось и германский МИД стал терять интерес к Парвусу и перестал выдавать ему деньги, обоснованно считая, что последний их просто прикарманивает. Несмотря на это, бесчисленные псевдоисторики, спекулируя на факте знакомства Ленина с Парвусом, выстраивают целые хитроумные, финансовые схемы получения большевиками денег от немецкого генштаба. Но, как высказался один из первых искателей «немецкого золота» С. П. Мельгунов, «всё это очень далеко от установления непосредственной связи Ленина с Парвусом».
Что везли в вагоне?
Теперь о пломбированном вагоне. Проезд В. И. Ленина через территорию Германии в марте 1917 г. постсоветскими историками-мифотворцами всегда преподносился как некая тайная операция по заброске вождя в Россию, щедро спонсированная золотом и валютой. На самом же деле это не являлось тайной. Весь процесс был совершенно открытым. Еще в 1957 г. немецкий историк Вернер Хальвег опубликовал книгу «Возвращение Ленина в Россию в 1917 году», где были собраны документы по этой теме.
После Февральской революции все находившиеся в Швейцарии русские революционеры-эмигранты стали искать пути возвращения на родину. В. И. Ленин быстро понял, что в Англии и Франции на революционеров, как противников войны, составляют «черные списки», запрещающие им проезд через территорию. От нелегального пути с фальшивыми паспортами тоже пришлось отказаться.
19 марта 1917 г. в Берне состоялось совещание представителей различных революционных партий. Там лидер меньшевиков Ю. Мартов предложил вариант проезда через Германию в обмен на интернирование Россией части немецких военнопленных. Ленин сразу поддержал эту идею. Мартов настаивал на необходимости получения согласия русского Временного правительства на обмен военнопленных, чтобы избежать ненужных толков по поводу такого проезда. Революционеры образовали «ЦК по возвращению русских политических эмигрантов на родину», куда вошли представители всех партий. Вести переговоры был уполномочен лидер швейцарских социал-демократов Роберт Гримм. 23 марта Гримм через германского посланника барона фон Ромберга отправил запрос в МИД Германии на проезд эмигрантов. В германском МИДе сразу оценили выгоду от создавшейся ситуации. Немцы готовы были поддержать любые организации, способные дестабилизировать обстановку в России. Немецкий МИД быстро дал положительный ответ.
В. И. Ленина в России очень напряженно ждали. Но он, под давлением объединенного ЦК, согласился дождаться ответа из Петрограда. Прождав безуспешно две недели, Ленин принял решение действовать в одиночку. Он назначает Фридриха Платтена для продолжения ведения переговоров с германским посольством. 4 апреля Платтен на приеме у барона фон Ромберга получил согласие на проезд эмигрантов через Германию независимо от их партийной принадлежности. Проезд был оплачен самими эмигрантами. Все условия и договоренности для полной прозрачности должны быть опубликованы в швейцарской и русской прессе. Чтобы избежать клеветы, Ленин составляет «Протокол собрания членов РСДРП», к которому прилагались все связанные с поездкой документы. 9 апреля из Цюриха выехал поезд с 32 русскими эмигрантами. Остальные эмигранты группы вернулись в Россию гораздо позже. Через Германию проехали еще две группы эмигрантов, всего в Россию вернулось 159 революционеров.
Таким образом, можно сделать вывод, что никакого немецкого золота и денег Ленин и большевики в пломбированном вагоне в Россию не ввозили. Все это чистые вымыслы прошлых и нынешних фальсификаторов истории.
Где деньги?
И, наконец, еще один повод для обвинений большевиков в работе на немцев. Это получение ими денег от швейцарского социал-демократа Карла Моора. Заграничное Бюро РСДРП(б) получило от него 113926 шведских крон (около 40 тысяч долларов). Были сведения, что Моор сотрудничает с германской разведкой под псевдонимом Байер. Владимир Ленин подверг сомнениям спонсорство Моора. Возникшие на этот счет сомнения, касающиеся репутации швейцарца, послужили тому, что деньги были приняты большевиками в качестве ссуды. И в дальнейшем подобные презенты уже не принимались. Полученные от Моора 40 тысяч долларов — сумма, безусловно, немалая, но явно не дотягивает до «германских миллионов», которыми якобы должна была быть полна партийная касса. Здесь необходимо отметить, что деньги Моора даже не пересылались в Россию, а были потрачены сугубо на проведение в Стокгольме в сентябре 1917 г. III Циммервальдской социалистической конференции.
Грандиозная фальсификация
Подводя итог вышеизложенному, нельзя обойти вниманием такой небезызвестный факт, связанный с так называемыми «документами Сиссона». Они были сфабрикованы сразу после победы Октябрьской революции. В них утверждалось, что большевики продались за немецкое золото, чтобы выдать ордер на арест «немецкого шпиона» Ленина. Впоследствии известные российские и зарубежные историки провели большое количество детальных исследований этих «документов». Все исследователи – известные российские ученые Т. Л. Соболев и В. И. Старцев, настроенный антисоветски и антикоммунистически американский дипломат Джордж Кеннан – пришли к заключению, что этот документ от начала и до конца является фальшивкой (к примеру, некоторые его ключевые части, якобы принадлежащие немецкой разведке, напечатаны на машинке со старым русским шрифтом, т. е. сфабрикованы в России).
Опубликованное двумя изданиями (2009 и 2012 гг.) официальное учебное пособие «История России. 1900–1945» отвергло ложь о том, что Ленин был немецким шпионом. Очевидно, что «эта ложь является выдуманным мифом, распространявшимся буржуазным Временным правительством и некоторыми реакционными газетами», «Ленин не совершал каких-либо действий, позорящих его имя».
Документы Сиссона — это комплекс из нескольких десятков документов, якобы доказывающих, что большевистское руководство состояло из прямых агентов Германии, управляемых директивами немецкого генерального штаба. Приобретены они были в конце 1917 года специальным посланником президента США в России Эдгаром Сиссоном за 25 тысяч долларов и опубликованы в Вашингтоне в 1918 г. В настоящее время большинство ученых считают документы Сиссона целиком подложными и сфабрикованными польским писателем и журналистом Фердинандом Оссендовским. Этот талантливый мистификатор, как установил В. И. Старцев (известный петербургский историк), с ноября 1917-го по апрель 1918 г. изготовил около 150 документов о «германо-большевистском заговоре» (См.: ж/л «Свободная мысль», 2017 г., №4, с. 16–17).
Ф. К. Багдасаров, секретарь Симферопольского ГО КПРФ по идеологической работе, кандидат в члены ЦК КПРФ, кандидат политических наук, доцент