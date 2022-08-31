Сегодня на 92 году жизни умер Михаил Горбачев, первый и единственный президент СССР.
Времена его правления оставили огромнейший след в новейшей истории нашей страны. Это и перестройка, и сухой закон с вырубкой виноградников, и возвращение крымских татар, и «гласность», и движение к «социализму с человеческим лицом», и прекращение существования первого в мире социалистического государства – СССР.
Напомним, что Михаил Горбачев к власти в СССР пришел в марте 1985 года. Спустя месяц после назначения на пост генерального секретаря он озвучил «апрельские тезисы», от которых принято вести начало перестройки.
Когда Горбачеву стало ясно, что он не сохранит союз в старом формате, он вынашивал идею создания обновленного союза, которая обсуждалась в Москве и вошла в историю как Ново-Огаревский процесс. Крым в новом союзе должен был выступить независимой республикой.
Михаил Горбачев поддерживал волеизъявление крымчан о присоединении к Российской Федерации. Он заявлял, что «в Крыму был референдум, который очень четко показал волю его жителей, подчеркивая, что Крымский полуостров – это Россия, и пусть кто-нибудь докажет обратное».