На что собирают деньги в школе?

В преддверии Дня знаний рассказываем о том, кто должен оплачивать ремонт школ, покупать учебники и о других нюансах образовательного процесса.
Может ли руководство школы проводить ремонт учебного заведения за счет родителей?
Нет. В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» обязательства по ремонту или закупке пособий целиком несут муниципалитеты и госорганы. Руководство школ или учителя не вправе требовать или даже просить родителей учеников оказывать какую‑либо финансовую поддержку на содержание школ и обеспечение образовательного процесса.
Могут ли собирать деньги на охрану?
Сбор денег на охрану также не обоснован в законе — там указано, что школа обязана обеспечивать безопасность учеников, когда они там находятся. Однако если у родителей есть желание усилить охрану, они могут добровольно делать это за собственные деньги.
Кто должен закупать учебники?
Бесплатно учебники, учебные пособия, учебно-методические материалы предоставляются в пользование «на время получения образования лишь в пределах федеральных государственных образовательных стандартов и образовательных стандартов (ст. 35 закона «Об образовании»)». Все материалы сверх этих стандартов (факультативные, дополнительные) — это добровольный выбор родителей и обучающихся, и закупаются они за свой счет либо за счет школы, если будет такое решение образовательного учреждения.
Обязаны ли родители покупать ребенку лыжи для занятий физкультурой?
Нет, не обязаны. Согласно ч. 1 ст. 35 закона «Об образовании» государственная и муниципальная школы должны бесплатно предоставлять ученикам средства обучения и воспитания, к которым относится и спортивный инвентарь.
Кто должен проводить уборку в классе?
Данный вопрос регулирует - Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29 декабря 2010 г. N 189 "Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 "Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях.
При этом не допускается привлекать обучающихся к работам с вредными или опасными условиями труда, при выполнении которых запрещается применение труда лиц моложе 18 лет, а также к уборке санитарных узлов и мест общего пользования, уборке помещений пищеблока, мытью окон и светильников, уборке снега с крыш и другим аналогичным работам. Поэтому уборкой должен заниматься штатный сотрудник.
Куда обращаться в случае нарушения закона?
Следует в первую очередь обратиться с жалобой к руководству школы или в комиссию по урегулированию споров между участниками образовательных отношений. Также можно обратиться к учредителю школы, а далее — в любой вышестоящий орган: в прокуратуру, Роспотребнадзор, Рособрнадзор, Министерство просвещения, к депутатам любого уровня, в крайнем случае — в суд.
Какие льготы и бонусы есть у студентов?
Например, можно бесплатно сходить в государственные и муниципальные музеи — они должны не реже раза в месяц давать студентам такую возможность. В остальные дни в кассах можно купить льготный билет.
Также вузы, имеющие госаккредитацию, предоставляют студентам-очникам отсрочку от армии, причем не только специалистам и бакалаврам, но и аспирантам и магистрантам. Главное условие для получения повторной отсрочки — непрерывность образования.
Кроме того, студенты имеют льготы на проезд в общественном транспорте. Их размер зависит от местных властей и транспортной компании.
Кому положены общежития?
Иногородним студентам и льготникам — инвалидам, сиротам и т. д. Остальные места в общежитии распределяются на конкурсной основе. Если вы поступили без экзаменов, например по результатам олимпиады, вы имеете преимущество. Затем учитывают набранные баллы по ЕГЭ и вступительным испытаниям.
Даже если вы учитесь на платном, вы можете получить комнату. Решение о предоставлении студенту общежития принимается каждым учебным заведением самостоятельно.
Сколько раз можно уйти в академический отпуск?
Столько, сколько вам нужно, — ограничений нет. Один академический отпуск не может длиться больше двух лет. Он предоставляется по медицинским показаниям, семейным и иным обстоятельствам. Нужно написать заявление, получить заключение врачебной комиссии или другие документы, подтверждающие основание для предоставления «академа».
Можно ли получить налоговый вычет за платное образование?
Да. Вычет по НДФЛ можно получить при платном обучении не только в государственном или муниципальном учебном заведении, но и в частном вузе при наличии у него лицензии. Если вы работающий студент и платите за себя сами, форма обучения значения не имеет. Если за вас платят родственники, вычет они получат при условии, что вы учитесь на дневном. Подать заявление на вычет можно в течение трех лет с момента оплаты обучения. Подробную инструкцию оставили для вас тут.
Какие бывают стипендии?
Государственные стипендии бывают разные:
академическая;
социальная;
стипендии аспирантам, ординаторам, ассистентам-стажерам;
стипендии Президента РФ и Правительства РФ;
именные стипендии.
Академическая назначается дважды в год по результатам сессии. Если у вас нет неудов и хвостов, стипендию вы получите. Кстати, вузы могут назначать повышенные стипендии за хорошую учебу и особые достижения в научно-исследовательской, общественной, культурно-творческой и спортивной деятельности.
Стипендии Президента РФ и Правительства РФ получают, например, студенты-очники третьего курса и старше — победители олимпиад, творческих конкурсов, авторы двух и более изобретений, научных статей.
Кроме того, сообщает ГД РФ, существуют негосударственные стипендии, назначаемые юридическими или физлицами, в том числе направившими студентов на обучение.