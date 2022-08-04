КРО КПРФ организовала акцию поддержки Олега Зубкова и сафари-парка «Тайган»

Сафари-парк «Тайган» – парк львов, крупнейший по коллекции хищников в Европе. Это поистине уникальное место, жемчужина Крыма, где за время его существования он стал не только местом обитания диких животных, но и одним из центров воспроизведения львов и тигров.
«Совсем недавно под арест попал Олег Зубков – директор и создатель этого прекрасного места. Причиной тому послужило ЧП, которое произошло в парке «Тайган» в конце сентября прошлого года – тигр повредил ребенку палец. Только остается вопрос: кто же виноват в случившемся инциденте? Может все-таки мать, которая подвергла опасности своего ребенка, абсолютно не соблюдая элементарные правила поведения и технику безопасности в зоопарке? И вот теперь суд приговорил Олега Зубкова к 2 годам и 3 месяцам лишения свободы. Разве это справедливо? Кто же теперь будет заниматься парком, и как «Тайган» будет существовать дальше? Что будет с животными, обитающими в нем?» – говорит руководитель КРО КПРФ Сергей Богатыренко.
Если вы неравнодушны к судьбе единственного в Крыму сафари-парка и его директора Олега Зубкова, выразите свое мнение, поставьте свою подпись.
Сбор подписей в защиту владельца крымского сафари-парка проходит в разных городах и районах Республики Крым на базе городских и районных отделений КПРФ:
В Симферополе по ул. Долгоруковская, 10а.
В Керчи по ул. Циолковского, д. 16.
В Судаке по ул. Ленина, 72.
В Феодосии по ул. Баранова, 35а.
В Алуште по ул. Партизанская, 9а.
В пос. Красногвардейское по ул. Энгельса 38.
В пгт Раздольное по ул. Ленина, 43 (второй этаж).