СТАЛИНСКИЙ ГУЛАГ БЕЗ ОЧЕРНИТЕЛЬСТВА

Успели наслушаться бреда наших либерастов! Но, вот, передо мной неотразимые факты:
- На каждые 100.000 нас. в нашем советском "Гулаге" находилось в 30-40-е гг. не более зэков, чем в Германии, Польше, Венгрии, Испании, Италии, Латвии, Литве, Эстонии, Румынии, Болгарии, т. е. 500-700 человек.
- Зэки составляли от 0,5 до 2% от всего нас. СССР (максимум - в 1948 году за счет 1,2 млн. изменников, всего 2,4 млн. человек), а давали они в "котел ВВП СССР" всего 1-1,5 % от всего промышленного потенциала СССР (т. е. от ВВП)..
- И кормили в лагерях(если не считать годы войны!) по твердому пайку, в т. ч. хлеба 500-600 гр., консервы, макароны, слив. масло, сахар ... все по норме.
- За воровство персонал строго карал. Ревизии были регулярными. И ни один человек в "Гулаге" в мирные годы от голода не умер! И тем более в лагерях никого не убивали (если не считать случаев убийство от рук уголовников).
- И смертность в Гулаге лишь в 1932-1933 гг. и в военные годы достигала (1942-1944гг.) 20% (т. е.), т. е. за год умирал 1 зэк из 5! Но и тогда смертность на фронтах у солдат и офицеров превышала в 4-4,5 раза (!!!). Именно поэтому "господин" Солженицин (ставший в лагере сексотом под кличкой "Ветров") сбежал с фронта в тихий, далекий от фронта лагерь, где зарабатывал себе доп. паек доносами на своих товарищей.
- В 1950-1953 г. смертность в Гулаге составляла не больше, чем в целом по стране, т. е. 2,5-3% в год. Она увеличивалась в 5-6 раз (до 12-18%) лишь в 1932-33 годах и в 1942-43 гг., когда люто голодало почти все население СССР.
- И в лагерях Сталина-Хрущева, в отличие от концлагерей смерти Гитлера, для зэков СССР было ВСЕ: клуб, спортплощадки, ларьки, продмагазин, амбулатория, лазарет, отличные библиотеки, Два раза в неделю в лагерях "крутили "художественные фильмы. По большим праздникам к ним заезжали гастролирующие артисты (нередко тоже из числа заключенных. Так по лагерям гастролировала и известным певица Русланова, никогда не евшая лагерную еду, питавшаяся за свой счет в ресторанах в городах, где ей приходилось гастролировать.(или за счет администраций лагерей)
- Регулярно проводились политзанятия. Работу оценивали нормировщики из самих заключенных. Ударники труда освобождались раньше, как правило, отсидев полсрока, заключенным, аккуратно выполнявшим план, срок сокращали на 1/3.Таков был порядок в советских лагерях.
- Выпускали из лагерей под музыку духовых оркестров. Каждый получал за труд деньги (зарплату). Из нее 50% обязательно клали на сберегательную книжку и выдавали толстую пачку денег при освобождении. Оставшиеся 50% от зарплаты заключенные тратили в прямо в лагере, отовариваясь в продовольственном магазине, в лагерном ларьке или в промтоварном магазине лагеря.
- Заключенные за добросовестный труд прямо в лагере получали грамоты, нагрудные знаки, медали и даже ордена! Рабочие время (в мирные времена!) строго (конституционно!) соблюдался и длилось по 8 часов. Лишь при необходимости (особенно в военное и в послевоенное время) его продлевали до 10-12 часов. Но так тогда трудилась вся страна, люди и даже подростки на заводах и фабриках в городах в конце рабочей смены буквально валились с ног! ТАКОВ В РЕАЛЬНОСТИ БЫЛ "АРХИПЕЛАГ ГУЛАГ" СТАЛИНА-ХРУЩЕВА-БРЕЖНЕВА!
ФАКТ ИЗ ЛИЧНОЙ БИОГРАФИИ:
В 1952 году отец взял меня, 9-летнего мальчика, с собой лагерь, где отсиживал свой срок за хулиганство (повлекшего травму в драке другого участника) к своему младшему брату. Меня пропустили, т. к. отец был офицером, в форме, и, отойдя в сторону, поговорил с сотрудником КПП.
- Брат Михаил жил в лагере в бараке на 80 человек (в каждой комнате жило по 8 заключенных. Там все напоминало армейские порядки: кровати, тумбочка с личными вещами.лежали газеты (запомнил, что рядом с тумбочками пахло земляничным мылом).
Брат. Увидев меня, сбегал в ларек и купил мне кулек леденцов. Причем, к встрече с братом он надел на себя штатский костюм, шляпу, которые он купил ранее в промтоварном лагерном магазине.
Встреча братьев продолжалась всего 2 часа, но она оставила во мне огромное впечатление. Проходя по лагерю, я видел везде полный порядок: клумбы со скромными северными цветами. Мы сходили в столовую для администрации лагеря. Там я, к своему удивлению видел среди обедающих и заключенных. Отец сказал мне, что заключенные в этой столовой, когда хотят, питаются), но за свой счет, как и сотрудники лагеря.
Запомнил я и официанта из числа заключенных. Он, оказывается, до своего ареста на воле тоже работал официантом.
Помню и стандартную спортивную площадку, на которой тренировались заключенные.
Еще отец сказал мне, что часть заключенных свободно жили в соседнем городе на частных квартирах, работали по своей специальности. Они тоже получали зарплату, ходили в городскую столовую за свой счет, но из зарплаты у них высчитывали 20%. Называли их «расконвоированными».
Журналист РФ Самарин А. В. (орфография и пунктуация автора)