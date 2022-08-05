Поздравляем юбиляра!

Сегодня в день своего 75-летия Валерию Григорьевичу Булатову вручили медаль от Центрального комитета КПРФ «За заслуги перед партией» и передали поздравления с Днем рождения от лидера компартии Геннадия Зюганова.
Мероприятие состоялось в региональном партийном отделении Республики Крым. Первый секретарь КРО КПРФ Сергей Богатыренко поблагодарил ветерана за его многолетнюю работу в партийных рядах и пожелал ему как можно дольше быть в строю. «Желаю вам крепкого здоровья и долголетия. Ваши знания и опыт – это то, чего не хватает современной молодежи. Вы продолжаете держать красное знамя и не отпускать его», - отметил Сергей Богатыренко.
За верность коммунистическим идеалам, активную гражданскую позицию, многолетнюю совместную работу с Крымским республиканским отделение КПРФ юбиляру вручили Почетную грамоту, а также удостоверение и знак Ветеран партии. Партийный стаж Валерия Булатова составляет 50 лет.
К поздравлениям присоединились секретарь КРО КПРФ Алексей Нестеренко, первый секретарь Симферопольского ГО КПРФ Василий Саенко и председатель Крымского регионального отделения ВЖС "Надежда России" Екатерина Евсеенкова.