ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ЮРИЙ СИНЕЛЬЩИКОВ ПОСЕТИЛ АО КРЫМТЭЦ

Юрий Петрович и первый секретарь Комитета КРО КПРФ Сергей Богатыренко 31 августа встретились с директором предприятия Тарасом Целым.
В ходе встречи обсудили проблемные вопросы ТЭЦ. Депутат Госдумы взял в работу обращение руководителя АО КрымТЭЦ по вопросам принятия мер прокурорского реагирования на ситуацию, сложившуюся вокруг акционерного общества.
"По данному вопросу направлю обращение прокурору Крыма для выяснения ситуации одного из ведущих предприятий энергетики Крыма" - сказал Юрий Синельщиков.
"Сейчас, когда в Крыму действуют усиленные меры безопасности, стабильность работы предприятий энергетической сферы особенно важна. От их работы во многом зависит безопасность крымчан" - отметил Сергей Богатыренко.
Также во время встречи, депутаты-коммунисты возложили цветы к памятнику Владимиру Ленину, расположенному на территории Симферопольской ТЕЦ, которая носит имя вождя мирового пролетариата.
" Сегодня особенно важно помнить историю, тем более такого предприятия, которое во время блэкаута в 2015 году круглосуточно в режиме постоянной работы в кратчайшие сроки смогло закончить ремонт турбины и обеспечить энергией жителей Крыма". - Отметил Юрий Петрович Синельщиков.