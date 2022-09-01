В ЕВПАТОРИИ 1 СЕНТЯБРЯ СОСТОЯЛСЯ ДЕПУТАТСКИЙ ПРИЕМ ЮРИЯ СИНЕЛЬЩИКОВА

На прием, организованный первым секретарем Евпаторийского ГО КПРФ, депутатом Евпаторийского горсовета Оксаной Тараниной и руководителем КРО КПРФ Сергеем Богатыренко, пришло около 20 граждан. Вопросы, с которыми они обратились к депутату Государственной Думы Юрию Синельщикову, были различными.
Напомним, что Юрий Петрович Синельщиков является депутатом Государственной Думы трёх созывов, первым заместителем председателя комитета Государственной Думы по государственному строительству и законодательству.
Кто-то на протяжении многих лет не может решить земельные вопросы, получая от местных властей либо отписки, либо вообще молчание. Другие пытаются решить вопросы с безопасностью посетителей кафе, которое расположено в одном из сел рядом с Евпаторией под высоковольтной линией электропередачи. Строение не имеет разрешительной документации, но все усилия инициативной группы, их обращения в прокуратуру, минтоплива и энергетики никаких результатов по решению этого вопроса не дали.
«Ответов куча, а никакого толку нет – строение как стояло, так и стоит, а за безопасность людей никто не несет ответственности. Там расположено место отдыха для людей, которые там обедают, отдыхают и даже не подозревают, что у них над головой 10 тысяч вольт проходит», - рассказал один из посетителей. – На место выходят комиссии, МЧС, РЭС, выписывают хозяину этого заведения штрафы, но больше никто ничего сделать не может».
Еще один вопрос касался соленого Аирчинского озера в районе села Витино. По словам инициативной группы граждан, представитель которых пришел на прием к депутату, это озеро специально осушается для дальнейшей застройки этой территории. Там незаконно возведена дамба. Незаконность данных действий признана и прокуратурой, и минэкологии, и водного хозяйства Республики Крым, и учеными, которые говорят о том, что это озеро является уникальным местом для гнездования птиц. Убраны все охранные зоны и вся территория планируется под застройку.
«Власть это устраивает? – поинтересовался Юрий Синельщиков, получив утвердительный ответ от представителя общественности. – Но ведь это варварство. Такие вопросы нужно обязательно решать».
В одном из микрорайонов Евпатории для индивидуального жилого строительства уже на протяжении восьми лет люди добиваются строительства канализации. Средства неоднократно выделялись, но затем перераспределялись, также сами жители собирали деньги на строительство данной инфраструктуры, но никаких подвижек в решении данного вопроса нет. По словам граждан, они получают отписки, но конца и края в решении этого вопроса нет, а тем временем страдает экология района и города-курорта в целом.
«Если город сделает проектно-сметную документацию, то минЖКХ найдет средства на реализацию данного проекта», - рассказали об обещаниях чиновников заявители.
Обращались с вопросами попыток рейдерского захвата земельных участков в дачном массиве Морское, благоустройства городских и сельских территорий и ряда других проблем.
«Вопросы, с которыми сегодня граждане обращались, честно скажу, непростые. Будем помогать людям сдвинуть с мертвой точки решение этих проблем и, конечно, решать их в рамках законодательства Российской Федерации», - подытожил Юрий Синельщиков.
Все обращения граждан, пришедших на прием к Юрию Синельщикову, взяты в работу и находятся на личном контроле депутата Госдумы.