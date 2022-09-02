ДЕПУТАТ ГД РФ ЮРИЙ СИНЕЛЬЩИКОВ ПОЗДРАВИЛ ШКОЛЬНИКОВ ЕВПАТОРИИ И ИХ РОДИТЕЛЕЙ С ДНЁМ ЗНАНИЙ

Совместно с первым секретарём Комитета КРО КПРФ Сергеем Богатыренко и депутатом Евпаторийского горсовета Оксаной Тараниной Юрий Петрович открыл торжественную линейку в школе №15 имени Николая Токарева в городе Евпатория.
"Поздравляю вас всех с Днем знаний! Желаю, чтобы каждый из вас стал честным, умным и образованным человеком, который дальше вместе с нами будет строить и развивать нашу страну, а мы, как депутаты и коммунисты, всегда вам поможем, - сказал Юрий Синельщиков, передав также поздравления от Председателя ЦК КПРФ Геннадия Зюганова и всего депутатского корпуса ГД РФ. - Мы очень плотно работаем над усовершенствованием законодательства в сфере образования. Фракция КПРФ подготовила ряд законопроектов, направленных на улучшение образовательного процесса в Российской Федерации. И мф будем продолжать работу в этом направлении".